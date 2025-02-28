Россияне продвинулись на Донетчине и Курщине. Как сейчас выглядит линия фронта (карта боев)

Продолжаются ожесточенные бои

Продвижение россиян произошло в Донецкой области. Идет 1 101 день полномасштабной войны, с начала минувших суток, 27 февраля, на фронте зафиксировано 128 боестолкновений. Вражеская армия имеет продвижение также на Курщине.

По данным портала DeepState, враг продвинулся у Бурлацкого. Это поселок Комарской сельской общины Волновахского района Донецкой области. Также есть продвижение россиян вблизи Привольного. Генштаб относит эти населенные пункты к Новопавловскому направлению.

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Российская армия потеснила Силы Обороны Украины в Курской области. В частности, враг продвинулся возле Свердликово (село в Суджанском районе).

Что говорят в Генштабе

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на Новопавловском направлении за прошедшие сутки россияне совершили 16 атак. Бои продолжались в районах населенных пунктов Константинополь, Новополь, Новодаровка, Скудное и Бурлацкое.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий оккупантов. Враг пытался двигаться в сторону населенных пунктов Березовка, Мирное, Луч, Лисовка, Покровск, Новоукраинка, Зверевое, Котлино, Удачное, Надеевка, Успеновка, Преображенка, Запорожье, Андреевка, Песчаное, Миролюбовка и Богдановка.

Активны россияне и на Торецком направлении. Там враг совершил 11 атак в районах Крымского и Торецка.

Как сообщал "Телеграф", по данным DeepState, на днях россияне захватили Новоочеретоватое на Новопавловском направлении. Также они продвинулись в Харьковской области.