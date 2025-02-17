Укр

Армия РФ хочет закрыть "Андреевский мешок" и не только. Где сейчас на фронте горячее всего (карты боев)

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Ситуация на фронте Новость обновлена 17 февраля 2025, 12:07
Ситуация на фронте. Фото Коллаж "Телеграф"

Самые ожесточенные бои идут на Покровском направлении

За прошедшие сутки, 16 февраля, украинские защитники вступили в 129 боевых столкновений с российскими войсками. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении.

Российские войска применили разные виды вооружения: нанесли 2 ракетных и 95 авиационных ударов, использовали 5 ракет и 141 управляемую авиабомбу. Оккупанты также произвели более 5500 обстрелов, среди которых 124 — из реактивных систем залпового огня. Дополнительно враг задействовал 2932 дрона-камикадзе, сообщают в посуточном отчете Генштаба.

На Покровском направлении украинские военные отразили 40 вражеских атак. Самые ожесточенные бои шли у Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Песчаного, Удачного, Успеновки, Надеевки, Алексеевки, Андреевки, Дачного и Улаков.

Т.н. "Андреевский мешок"

На Купянском направлении произошло 16 боевых столкновений вблизи Петропавловки, Загрызового, Богуславки и Песчаного.

Купянское направление

На Лиманском направлении защитники остановили 13 атак противника в районах Новосергеевки, Новоегоровки, Новоплатоновки, Новолюбовки, Нового, Новомихайловки, Ямполевки, Колодцы и Дроновки.

На Новопавловском направлении кафиры 18 раз пытались прорвать оборону у Константинополя, Бурлацкого, Новотщеватого и Новоселки.

Также ранее "Телеграф" писал, что Россия атаковала Украину роем "шахедов". В некоторых областях раздавались мощные взрывы.

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#Война #Бои #Атака #ВСУ #карты боев