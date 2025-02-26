Россия продвинулась в Харьковской области и захватила населенный пункт: свежие карты DeepState

В Генштабе не подтверждали оккупацию еще одного населенного пункта

Идет 1099- й день полномасштабной войны. Российские войска продолжают наступать на фронте. С начала прошлых суток (25 февраля) врагу снова удалось продвинуться.

Об этом свидетельствуют данные портала DeepState. Аналитики утверждают, что россиянам удалось оккупировать Новоочеретоватое на Новопавловском направлении. В Генштабе ВСУ такую информацию не подтверждали. Однако в вечерней сводке данный населенный пункт появлялся. Военные сообщали, что захватчики атакуют в его направлении.

Кроме того, противник мог продвинуться на одном из самых горячих направлений — возле Покровска. По информации аналитиков, россияне имели успех возле села Преображенка.

Также сообщается о возможном продвижении врага в Харьковской области. Оно могло произойти в районе села Тополи.

Напомним, ранее мы писали о том, что за 23 февраля, россияне также могли иметь территориальные успехи на фронте. По данным Генштаба, за эти сутки на фронте состоялось 81 боевое столкновение.

Также мы сообщали о том, что Россию атаковали более 100 дронов в ночь на 26 февраля.