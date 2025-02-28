Зачем Трампу "дружба" с Путиным, и что США будут делать с Украиной: разбираем нашумевший "Проект 2025"

Зачем Трампу сближение с Россией?

В преддверии выборов оппоненты Дональда Трампа сетовали, что с первых дней при должности он будет следовать агрессивной дорожной карте под названием "Проект 2025". Которая, мол, положит конец демократии и откроет путь к диктатуре. Первый месяц президентства Трампа продемонстрировал молниеносное сходство его решений с предложениями, описанными в упомянутом документе. Соответственно для понимания, чего именно ждать от 47-го президента США и его команды, международная обозреватель "Телеграфа" Ольга Кириллова детально проанализировала документ и в этом тексте сравнит его с тем, что уже делает Трамп.

Как писал ранее "Телеграф", авторами "Проекта 2025" выступают специалисты аналитического центра "Фонд "Наследие" (англ. Heritage Foundation), основанного в Вашингтоне в 1973 году. Фонд считается одной из самых влиятельных консервативных исследовательских организаций в Соединенных Штатах.

Их тесное сотрудничество с Белым домом берет начало в 1980 году, когда президентом был избран республиканец Рональд Рейган. Фонд предоставил его переходной команде детальные политические предписания по всему: от налогов и регулирования до торговли и национальной обороны. Это был 1100-страничный "Мандат на лидерство".

Во время своего второго срока Рейган снова обратился в фонд за идеями. При президентстве демократа Билла Клинтона предложения "Наследия" стали основой для реформы системы социального обеспечения, направленной на то, чтобы помочь людям с низким уровнем дохода начать выходить на работу.

Первая администрация Дональда Трампа, как отчитывается сам фонд, приняла 64% его предписаний. В 2023 году организация выступила с новым "Мандатом на лидерство" и связанным с ним "Проектом 2025", содержащим наставления для следующего президента от Республиканской партии и его первых 180 дней у власти.

Трамп неоднократно дистанцировал себя от консервативного плана действий и заявлял, что "не знает, кто за этим стоит". При этом американским СМИ удалось установить более 200 человек, связанных как с "Проектом 2025", так и с самим политиком.

Первые шаги

В решениях новой администрации действительно есть отголоски предложенной консерваторами политики. Более того, анализ CNN свидетельствует о том, что только за первую неделю в должности 36 из 53 указов и шагов Трампа перекликаются с предложениями, изложенными в "Мандате на лидерство".

Например, проект призывал "быстро и агрессивно" наказывать страны, которые отказываются принимать депортированных мигрантов, как это сделал Трамп, когда Колумбия заблокировала два американских военных самолета, перевозивших депортированных. В ответ Вашингтон заявил о необходимости введения таможенных пошлин в размере 25% на товары из Колумбии, а через неделю увеличение их до 50%. Через сутки колумбийский президент Густаво Петро быстро дал заднюю и пошел на условия Трампа.

Идея "Мандата" относительно размещения военных вдоль южной границы страны для остановки нелегальной миграции также вылилась в один из первых указов Трампа.

"Проект 2025" советовал президенту "немедленно отозвать допуск к секретной информации" у чиновников национальной безопасности, заподозренных в политической предвзятости, и Трамп сделал это в течение нескольких часов после вступления в должность.

Трамп повторно вывел США из состава Всемирной организации здравоохранения. Впервые он сделал это в 2020 году, ссылаясь на "ненадлежащее реагирование на пандемию" со стороны ВОЗ. Джо Байден при своей каденции отменил решение оппонента, однако Трамп снова сказал международной организации "до свидания".

"Очевидный провал и коррупция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во время пандемии COVID-19 является примером опасности, которую международные организации представляют для граждан и интересов США", — говорилось в "Мандате на лидерство". В плане указывалось: когда институты действуют вопреки интересам США, правительство "должно быть готово принять соответствующие ответные меры, вплоть до выхода из них".

По наблюдениям The New York Times, Трамп успел подписать целый ряд указов относительно энергетики и окружающей среды, пытаясь отменить климатическую политику Байдена и активизировать бурение нефтяных и газовых скважин и добычу природных ресурсов.

"Многие из этих рекомендаций содержатся в документе "Проект 2025", который основывается на программе первого срока Трампа, направленной на то, чтобы поставить ископаемое топливо в центр энергетической политики США".

Следующий пример: Трамп открыто выступил против практики разнообразия, равенства и инклюзии или DEI, направленной на равноправие этнических, гендерных и других социальных групп. В день своего возвращения в Белый дом он подписал указ, прекративший все программы DEI в федеральном правительстве.

В своем указе Трамп заявил, что такая политика может закрывать возможности для американцев, "заслуживающих американской мечты", из-за их расы или пола.

"Проект 2025" ранее призвал следующего президента-консерватора изъять ряд терминов, включая DEI и гендерное равенство из всех федеральных правил и документов.

Среди других первых шагов Трампа — поручение восстановить на службе всех военнослужащих, которые были уволены после отказа отказа от вакцины против COVID-19. К этому дословно в "Мандате на лидерство" призвал один из его авторов Кристофер Миллер.

Примечательно, что 47-й президент назначил на ключевые правительственные должности ряд людей, которые помогали создавать "Проект 2025". И Том Гоман, который в Белом доме ответственен за вопросы границ, и новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф внесли свой вклад в "Мандат на лидерство".

Брендан Карр, назначенный Трампом главой Федеральной комиссии по коммуникациям, написал целую главу посвященную агентству, которое он сейчас возглавляет.

Расс Воут, действующий директор Офиса менеджмента и бюджета США, также изложил в "Мандате на лидерство" свое видение работы структуры, которую ныне возглавляет. По мнению республиканцев, мышление Воута будет иметь решающее значение для сокращения федеральных трат.

Но внутренняя политика — это дела Америки, не правда ли? Остановимся на основах внешней политики, изложенных в "Проекте 2025".

Дипломатическая машина Трампа 2.0.

Автором раздела по внешнеполитическим приоритетам выступает Кирон Скиннер — политолог, которая была директором по планированию политики в Государственном департаменте при первом сроке Трампа.

По убеждению автора, американский народ заслуживает дипломатическую машину, полностью сосредоточенную на национальных интересах, и именно президент должен устанавливать внутреннюю и международную повестку дня для нации. Она видит, прежде всего, Госдеп эффективным инструментом главы Белого дома.

"Президент может сделать Государственный департамент более эффективным, предоставив четкое внешнеполитическое видение, избрав политических деятелей и карьерных дипломатов, которые с энтузиазмом превратят это видение в политическую повестку дня", — говорится в плане.

Скиннер утверждает, что в мире есть несколько стран, нуждающихся в повышенном внимании Штатов. Некоторые из них представляют экзистенциальную угрозу безопасности американского народа, другие угрожают нанести вред американской экономике, а третьи являются "дикими картами", объем угроз от которых неизвестен, но вызывает беспокойство.

"Пять стран, на которых следующая администрация должна сосредоточить свое внимание и энергию, – это Китай, Иран, Венесуэла, Россия и Северная Корея ", – отмечается в плане.

Холодная война с Пекином

Например, агрессивное поведение Китая, по убеждению автора, может быть обуздано только с помощью внешнего давления. Для этого требуется значительный рост экономики и могущества США.

"Такая позиция потребует реального, устойчивого, почти беспрецедентного роста США; более крепких партнерств; синхронизированной экономической и политики безопасности; американской энергетической независимости — но, прежде всего, она потребует очень честного взгляда на КНР как на угрозу, а не конкурента", — говорится в мандате.

Авторы отмечают: правительству США нужна "Статья Х" в отношении Китая, и это должно быть "глубоко философский взгляд на китайский вызов". "Проект 2025" рассматривает Китай как коммунистическую диктатуру, угрожающую благосостоянию наций по всему миру.

Для справки: "Статья Х" — это антикоммунистическая статья под официальным названием "Истоки советского поведения", написанная дипломатом Джорджем Кеннаном и опубликованная под псевдонимом "Х" в июльском номере журнала Foreign Affairs за 1947 год. Она ввела термин "сдерживание" в широкое употребление и пропагандировала использование этой концепции против Советского Союза.

Кеннан подчеркивал, что Советский Союз стремится к расширению влияния, но его можно остановить длительным политическим и экономическим давлением, а не прямым военным конфликтом.

Недавно "Фонд "Наследие" изложил собственные обновленные приоритеты на ближайший год. И противодействие Пекину — цель номер один.

"Коммунистическая партия Китая… перестраивает армию, чтобы бросить вызов США, ворует американские технологии с беспрецедентной скоростью и наносит ущерб американским работникам хищнической экономической политикой. Америка отстает в этой новой Холодной войне", — говорится в своеобразном манифесте.

"Наследие" будет настаивать на обособлении ключевых секторов американской экономики от китайского влияния. В частности, обещает разоблачать американские фирмы, лоббирующие интересы китайских клиентов, и работать над тем, чтобы прекратить поступление фентанила (синтетического опиоида, который в 50 раз сильнее героина — Ред.) из Китая, который "убивает 100 тысяч американцев ежегодно".

У Трампа уже сделали первые шаги против Пекина и планируют усилить ограничения на текущие инвестиции между Соединенными Штатами и Китаем. К примеру, Трамп ввел тариф в 10% на китайский импорт. Причиной, по его словам, стало то, что КНР не делает достаточно для ограничения потока наркотиков в Штаты.

"После многих лет, в течение которых представители обеих партий постепенно сокращали экономические отношения Америки с Китаем, шаги Трампа говорят о том, что он готов разорвать связи более агрессивно", — анализирует The New York Times.

21 февраля президент США издал меморандум "Инвестиционная политика "Америка превыше всего". Его рассматривают как шаг к дальнейшему ограничению китайских инвестиций в страну и наоборот.

Речь идет о новых правилах, которые не позволят американским компаниям делать финансовые вложения, способствующие военному прогрессу Китая, а также не позволят людям, связанным с Китаем, "скупать критически важные американские предприятия и активы".

"Экономическая безопасность – это национальная безопасность. КНР не позволяет американским компаниям захватывать свою критическую инфраструктуру, а Соединенные Штаты не должны позволять КНР захватывать американскую критическую инфраструктуру", – отмечается в меморандуме.

Но стратегия самого Трампа может быть более сложной, чем кажется на первый взгляд. По прогнозам, он может использовать инструмент ослабления ограничений и продления экономических связей с Китаем в обмен на соглашение, которое будет выгодно Соединенным Штатам. Или ему лично.

Например, во время своего первого срока Трамп отказался от плана, который мог нанести урон китайскому производителю электроники ZTE, после того как Си Цзиньпин помог организовать его встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином.

Еще одна очерченная командой Трампа цель — ослабить связи Китая с Россией, при этом "не сея раздора между ядерными государствами".

"Я не знаю, удастся ли нам когда-нибудь полностью оторвать [россиян] от отношений с китайцами", — говорил Государственный секретарь Марко Рубио в интервью консервативному изданию Breitbart News. "Я также не думаю, что Китай и Россия на шее друг у друга — это хорошо для глобальной стабильности, потому что они оба являются ядерными государствами".

В свою очередь одобрительную риторику Дональда Трампа в сторону России некоторые аналитики рассматривают как попытку расколоть Москву и Пекин. Сделать "политику Никсона наоборот". Напомним, что исторический визит 37-го президента США в Китай 53 года назад подорвал глобальное влияние Кремля и сблизил Пекин с Вашингтоном, что изменило международный баланс сил на десятилетия.

В то же время, "Проект 2025" признает, что мир и стабильность в Северо-Восточной Азии являются жизненно важными интересами Штатов. Южная Корея и Япония являются важными союзниками по обеспечению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Поэтому еще одна задача в этом регионе – сдержать Северную Корею от военного конфликта. "Нельзя позволить КНДР оставаться де-факто ядерным государством, способным угрожать США или их союзникам…

Нельзя разрешить КНДР извлекать выгоду от вопиющих нарушений международных обязательств или угрожать другим странам ядерным шантажом. Оба интереса могут быть обеспечены только при условии, что США не позволят КНДР вести себя как режим-изгой".

Однако пути, как лишить Пхеньян ядерного оружия, не приводятся.

Демократический Иран

В Иране, согласно видению консерваторов, находящийся у власти с 1979 года исламский режим пребывает в самом слабом состоянии за всю свою историю и враждует не только с собственным народом, но и с региональными соседями.

Напомним, что власть в стране построены на системе исламской теократии, где ключевую роль играют религиозные лидеры. Верховный лидер Исламской республики с 1989 года – Али Хаменеи.

"Возможно, пора усилить давление на иранскую теократию, поддержать иранский народ и принять другие меры для привлечения Ирана в сообщество свободных и современных наций.

К сожалению, администрации Обамы и Байдена поддерживали жестокую исламистскую теократию, которая наносит ущерб иранскому народу и угрожает ядерной войной", — пишет политолог Скиннер в "Мандате на лидерство".

По мнению автора, в интересах национальной безопасности США, чтобы у иранского народа было демократическое правительство.

"Решение освободиться от злоупотреблений со стороны руководства страны должно, конечно, принять иранский народ, но Соединенные Штаты могут использовать свои и чужие экономические и дипломатические инструменты, чтобы облегчить путь свободному Ирану и возобновить отношения с иранским народом".

В начале февраля Трамп подписал Президентский меморандум по национальной безопасности, свидетельствующий о возобновлении максимального санкционного и иного давления на действующее правительство в Тегеране.

"Президент Трамп не будет мириться с тем, что Иран владеет ядерным оружием, а также не будет поддерживать постоянное спонсирование терроризма, особенно против интересов США", — отчитывался Белый дом.

Напомним, что в 2018 году Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий — ядерного соглашения с Ираном, подписанного при участии США, Великобритании, Франции, Германии, Китая и России.

Трамп считал соглашение "ужасным и односторонним", заявляя, что оно не предотвращает будущее развитие ядерной программы Ирана. Кроме того, документ не охватывал ракетную программу Тегерана и его влияние в регионе (поддержку прокси-групп, в частности, "Хезболлы" и хуситов в Йемене).

При Трампе США ввели значительные ограничения против иранского нефтяного сектора, финансов и торговли.

Помочь венесуэльскому народу

В случае с Венесуэлой "Проект 2025" констатирует: страна, когда-то являвшаяся образцом демократии и настоящим союзником Америки, развалилась под властью коммунистических режимов Уго Чавеса и Николаса Мадуро. С 1999 года страна жестоко расправлялась с продемократическими гражданами, разрушила когда-то богатую нефтью экономику, усилила внутренние криминальные картели и разожгла кризис беженцев.

Коммунистическое руководство Венесуэлы также сблизилось с некоторыми "международными врагами Соединенных Штатов", включая Китай и Иран. По плану Вашингтон должен сделать важные шаги, чтобы привлечь к ответственности "коммунистических злоумышленников", а также "помочь венесуэльскому народу".

Закончить "российско-украинский конфликт"

Отдельное внимание в "Мандате на лидерство" посвящено России. Консерваторы признают, что "российско-украинский конфликт" является одной из резко разделяющих их проблем. Описываются три взгляда, какова может быть конечная цель США.

Первый – поражение Путина:

"Эта точка зрения аргументирует продолжение участия США, включая военную помощь, экономическую помощь и присутствие войск НАТО и США, если это необходимо. Конечная цель конфликта — поражение президента России Владимира Путина и возвращение к границам, которые были до вторжения [2022 года]", — описывается в мандате.

Второй – переговоры.

"Другая школа консервативного мнения отрицает, что поддержка США Украиной вообще отвечает интересам национальной безопасности Америки. Украина не является членом НАТО и является одним из самых коррумпированных государств в регионе…

Европейские страны, непосредственно пострадавшие от конфликта, должны помогать в защите Украины, но США не должны продолжать свое участие. Это мнение предполагает скорейшее прекращение конфликта путем переговорного урегулирования между Украиной и Россией".

Напряжение между этими точками зрения породило третий подход, представленный в мандате – о приоритетности интересов США.

"Военное участие США должно четко соответствовать интересам Штатов; быть финансово ответственным; и защищать американскую свободу и суверенитет, одновременно признавая коммунистический Китай наибольшей угрозой для интересов США.

Что касается Украины, дальнейшее участие США должно быть полностью оплачено; ограничиваться военной помощью (в то время как европейские союзники занимаются экономическими потребностями Украины); и иметь четко определенную стратегию национальной безопасности, не рискующую жизнью американцев".

Кажется, администрация Трампа выбрала микс между вторым и третьим подходами: быстрая подготовка к переговорам и пока призрачное прекращение огня, контакты с россиянами, соглашение об украинских ископаемых как "плата" за предоставленное оружие и побуждение Европы к большей роли в поддержке Киева.

Еще до прихода к власти соратники Трампа сигнализировали: они не слишком беспокоятся о судьбе Украины, ведь имеют кучу других проблем в своей повестке дня.

"Владимир Путин — злой человек, но Украина — коррумпированная страна, которой руководят олигархи", "Честно говоря, мне безразлично, какая судьба ждет Украину" — дословные заявления действующего вице-президента США Джей Ди Вэнса, датируемые 2022 годом.

Поэтому линия, выбранная новой администрацией в Вашингтоне, не является неожиданностью.

Сотрудничество с РФ в Арктике

При этом консерваторы не против сотрудничества с Россией, например, в Арктическом регионе для совместного противодействия Китаю.

"Китай открыто заявляет о своем интересе к региону, в первую очередь как к торговому пути, а также через его богатые природные ресурсы…

КНР объявила себя "приарктическим государством", что является вымышленным термином, которого не существует в международном дискурсе. Соединенным Штатам следует сотрудничать с арктическими странами-единомышленниками, в том числе с Россией, чтобы выразить законную обеспокоенность по поводу амбиций КНР относительно так называемого Полярного шелкового пути", — говорится в наработках "Проекта 2025".

На днях Bloomberg сообщила, что официальные лица США и России уже определили Арктику как возможную зону экономического сотрудничества, включая общую добычу природных ресурсов и развитие торговых маршрутов.

Разрыв между ЕС и США

Не является сюрпризом и жесткая риторика США по отношению к Европе. "Проект 2025" признает, что американская внешняя политика выигрывает от сотрудничества со странами-членами ЕС. Однако нельзя ожидать, что Америка будет держать "оборонный зонтик" над государствами, не желающими делать "соответствующие взносы".

Речь идет о выделении странами-членами НАТО не менее 2% своего ВВП на оборону. "Мандат на лидерство" анонсировал: новая администрация будет побуждать увеличить этот показатель. Недавно Трамп пожелал, чтобы европейцы тратили до 5% ВВП.

Еще одно предложение консерваторов, которому очевидно следует Белому дому: пересмотр торговых соглашений между ЕС и США, чтобы "обеспечить справедливое отношение к американскому бизнесу".

"ЕС был очень несправедлив к нам, у нас торговый дефицит в 350 миллиардов долларов, они не покупают наши автомобили, нашу сельскохозяйственную продукцию, они почти ничего не покупают, мы должны исправить это", — заявлял Трамп. Наконец на днях он анонсировал 25% пошлины на товары из Европы.

К слову, в "Фонде "Наследие" положительно оценили мюнхенскую речь вице-президента Джей Ди Вэнса, выступившего с обвинениями в сторону европейских союзников. Эксперт фонда Майк Гонсалес сравнивает Вэнса со "котом", а европейцев — "птицами, которые громко кричат".

"Что задело европейских лидеров, так это не привычные жалобы американцев на то, что они должны начать тянуть свое собственное бремя. Они слышали это раньше, улыбались и продолжали игнорировать, строя системы социального обеспечения за счет американских налогоплательщиков.

Их действительно поразило, что Вэнс сделал на конференции то, чего раньше не делал ни один американский лидер: пристыдил их, что они подрывают демократические ценности. И сделал он это в то время, когда популистские правые в Европе разбухают, питаясь успехом Трампа и Венса в США.

Вэнс сказал, что самая большая угроза для Европы происходит не от внешних врагов, а от самой Европы, от ее отказа от факторов, делающих общество демократией и нацией: национальной идентичности, патриотизма, доверия к избирателям, которые сами решают свое будущее, поддержки свободы слова и свободы вероисповедания", — пишет Гонсалес.

По его словам, ни одна другая речь так не отражала разрыв между администрацией Трампа и ее "непокорными европейскими сторонниками" среди популистских партий и старым политическим классом, представленным "левыми и консервативными партиями старого истеблишмента".

То есть: США не разрывают связи с Евросоюзом из-за собственной выгоды, но идеологически Америка все больше отдаляется от "старой Европы", и этот процесс необратим.

В "Проекте 2025" содержатся инструкции по отношениям со странами Ближнего Востока. К примеру, важность сохранения Турции "в лоне Запада и в качестве союзника НАТО".

"Нужна активная работа с Турцией, чтобы отговорить ее от "хеджирования" в сторону России или Китая", — говорится в плане.

С дня инаугурации Дональда Трампа прошло 40 дней, и впереди еще 140, за которые он может воплотить или проигнорировать предложения "Фонда "Наследие". Но очевидно: даже если президент США не читал этой дорожной карты, люди в его окружении хорошо осведомлены о ее компонентах.

Консерваторы действительно верят, что Дональд Трамп получил чуть ли не безлимитный "мандат на лидерство", и его задача – поставить интересы и благополучие Америки на первое место. При этом методы достижения этой цели могут беспокоить, возмущать, даже шокировать мир. Но голоса недовольства, звучащие все громче, не остановят Трампа и его "дипломатическую машину".