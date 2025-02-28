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Росіяни просунулися на Донеччині та Курщині. Як зараз виглядає лінія фронту (карта боїв)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Український захисник Новина оновлена 28 лютого 2025, 08:42
Український захисник. Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Тривають запеклі бої

Просування росіян сталося у Донецькій області. Йде 1 101 день повномасштабної війни, з початку минулої доби, 27 лютого, на фронті зафіксовано 128 боєзіткнень. Ворожа армія має просування також та Курщині.

За даними порталу DeepState, ворог просунувся біля Бурлацького. Це — селище Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області. Також є просування росіян поблизу Привільного. Генштаб відносить ці населені пункти до Новопавлівського напрямку.

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Російська армія також потіснила Сили Оборони України в Курській області. Зокрема ворог просунувся біля Свердлікового (село в Суджанському районі).

Що кажуть у Генштабі

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на Новопавлівському напрямку протягом минулої доби росіяни здійснили 16 атак. Бої тривали в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новопіль, Новодарівка, Скудне та Бурлацьке.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій окупантів. Ворог намагався рухатися у бік населених пунктів Березівка, Мирне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка, Преображенка, Запоріжжя, Андріївка, Піщане, Миролюбівка та Богданівка.

Активні росіяни й на Торецькому напрямку. Там ворог здійснив 11 атак в районах Кримського та Торецька.

Як повідомляв "Телеграф", за даними DeepState, днями росіяни захопили Новоочеретувате на Новопавлівському напрямку. Також вони просунулися на Харківщині.

Теги:
#Донецька область #Мапа #Війна #Фронт #Курська область