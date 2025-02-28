Россияне зашли в село на Сумщине? Что известно и какая там сейчас ситуация (карта)

Различные источники утверждают, что село не находится под оккупацией

В сети стала появляться информация о возможном прорыве госграницы у Новенького в Сумской области. Некоторые СМИ пишут, что в населенный пункт уже зашли несколько десятков живой силы врага и за него идут бои.

В то же время об этом свидетельствуют данные аналитиков ресурса DeepState. Карты показывают, что противник перешел границу в Сумской области и вошел в село Новенькое.

При этом, вражеские каналы уже в течение нескольких дней сообщают, что россияне наступают стороны Свердликового в Курской области, где якобы удалось оттеснить ВСУ. Официальных подтверждений этому нет.

А так выглядела карта сутками ранее:

Как пишет "Кордон. Медиа", ссылаясь на собственные источники, в село Новенькое якобы зашли четыре десятка живой силы и за него идут бои.

"То есть оно не оккупировано, мы за него еще боремся, наши Силы Обороны там держатся. Относительно ДРГ они заходят по несколько раз в неделю в районе села Журавка, и вчера снова это было, и наши защитники эту атаку отбили", — говорится в сообщении.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале пишет, что в настоящее время россияне предпринимают попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники пехотными группами.

"Силы обороны уничтожают врага. На данный момент прорыва не произошло, бои продолжаются", — отметил он.

Спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" полковник ВСУ Вадим Мысник сказал "Телеграфу" следующее:

"О ситуации на границе в районе проведения Курской операции ждите официальных комментариев высшего руководства. Я, к сожалению, не смогу прокомментировать".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Генштабе объяснили заявления российского президента Владимира Путина, что российские войска якобы вошли на территорию Украины через границу в Курской области.