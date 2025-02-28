Росіяни зайшли до села на Сумщині? Що відомо і яка там зараз ситуація (карта)

Різні джерела стверджують, що село не перебуває під окупацією

У мережі почала з’являтися інформація про можливий прорив держкордону у Новенького в Сумській області. Деякі ЗМІ пишуть, що до населеного пункту вже зайшли кілька десятків живої сили ворога та за нього йдуть бої.

Водночас про це свідчать дані аналітиків ресурсу DeepState. Карти показують, що противник перейшов кордон у Сумській області та увійшов до села Новеньке.

При цьому ворожі канали вже протягом кількох днів повідомляють, що росіяни наступають зі сторони Свердликового в Курській області, де нібито вдалося відтіснити ЗСУ. Офіційних підтверджень цьому немає.

А так виглядала карта на добу раніше:

Як пише "Кордон. Медіа", посилаючись на власні джерела, до села Новеньке нібито зайшли чотири десятки живої сили й за нього йдуть бої.

"Тобто воно не окуповане, ми за нього ще боремося, наші Сили Оборони там тримаються. Щодо ДРГ, вони заходять по кілька разів на тиждень у районі села Журавка, і вчора знову це було, і наші захисники цю атаку відбили", — йдеться у повідомленні.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі пише, що наразі росіяни роблять спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки піхотними групами.

"Сили оборони знищують ворога. Наразі прориву не сталося, бої продовжуються", — зазначив він.

Спікер оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" полковник ЗСУ Вадим Мисник сказав "Телеграфу" таке:

"Про ситуацію на кордоні в районі проведення Курської операції чекайте на офіційні коментарі вищого керівництва. Я, на жаль, не зможу прокоментувати".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Генштабі пояснили заяви російського президента Володимира Путіна, що російські війська нібито увійшли на територію України через кордон у Курській області.