Может не состояться? В Белом доме объяснили, почему сомневаются во встрече Трампа и Зеленского

Чиновник администрации Трампа выразил сомнения в визите Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США и встретиться с Дональдом Трампом уже на этой неделе – в пятницу, 28 февраля. Ожидается, что тогда же будет подписано соглашение по добыче полезных ископаемых, но в Белом доме уже выразили сомнения на этот счет.

Об этом в комментарии Reuters сообщил чиновник администрации президента США — его имя не называется. По словам чиновника, "смысла в визите Зеленского нет, если президент Украины заявляет, что сделка с США не завершена".

Приезд Зеленского в Вашингтон будет означать признание окончательной позиции Украины по вопросам заключения сделки с Соединенными Штатами, заявил чиновник.

Напомним, Соединенные Штаты Америки и Украина завершили работу над соглашением о сотрудничестве в сфере редкоземельных ископаемых. Этот документ предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления нашей страны.

Соглашение, вероятно, будет подписано во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу, 28 февраля. Полный текст соглашений уже опубликован.

Ранее "Телеграф" выяснил, что в соглашении о полезных ископаемых с США сказано о безопасности Украины.