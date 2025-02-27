"Напряженные отношения" с Зеленским и доверие Путину. Главные заявления Трампа со встречи с Стармером

Прокомментировал и свои слова о том, что "Зеленский — диктатор"

Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет главе РФ Владимиру Путину и тот сдержит слово, если будет заключено мирное соглашение. Однако отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп назвал "напряженными".

Об этом он заявил во время встречи с премьером Британии Киром Стармером. "Телеграф" собрал самые главные заявления Трампа.

Отвечая на вопрос корреспондента, действительно ли он считает Зеленского диктатором, президент США ответил: "Разве я это говорил? Я не могу поверить, что назвал Зеленского диктатором".

Главные заявления Трампа:

Мы постараемся вернуть Украине как можно больше территорий. Однако вступления в НАТО не будет.

Путину можно доверять. Он сдержит слово в отношении Украины.

Он сдержит слово в отношении Украины. Мои отношения с Зеленским стали несколько напряженными.

Россия ведет себя очень хорошо, у нас были очень хорошие переговоры и с Украиной, и с РФ.

Сначала нам нужно соглашение , прежде чем вводить миротворческие силы, у нас пока нет соглашения. Если мы подпишем соглашение об ископаемых, я готов после этого обсуждать размещение миротворцев в Украине.

, прежде чем вводить миротворческие силы, у нас пока нет соглашения. Если мы подпишем соглашение об ископаемых, я готов после этого обсуждать размещение миротворцев в Украине. Обеспечить безопасность в Украине – это просто, мирный договор – это сложно.

У меня "очень хорошие отношения" с Зеленским и завтра он подпишет соглашение по украинским редкоземельным металлам.

Экономическое соглашение с Украиной действительно приведет нас к этой стране, мы будем там работать, у нас там будет много людей — и в этом смысле это очень хорошо, это поддержка, можно сказать.

Более того Трамп прямо на конференции с премьер-министром Великобритании сказал: "Я буду рассматривать введение пошлин на Великобританию".

Напомним, что в США уже оценили доход от соглашения о полезных ископаемых Украины. Белый дом рассчитывает получить не менее 20 млрд долларов от этого соглашения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп продлил санкции против России на год. Уже известно, как на это отреагировал рынок.