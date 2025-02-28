Ферзем пожертвует только один "гроссмейстер". Генерал ВСУ объяснил разницу между Залужным и Сырским

Потери украинской армии при разных главкомах ВСУ сохраняются на стабильном уровне

Главкомы ВСУ Валерий Залужный (2021-204) и Александр Сырский (с 2024) похожи на гроссмейстеров в шахматах, однако в достижении цели каждый из них исповедует свою стратегию. Кроме того, восприятие реалий каждым из них существенно отличается.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал бывший советник главкома ВСУ Валерия Залужного (с 2021) Виктор Назаров. Он объяснил главное отличие бывшего и нынешнего руководителей украинской армии.

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По его словам, Залужный был почти как Бобби Фишер — гроссмейстером, который смотрел на несколько шахматных досок одновременно. (Этот шахматный вундеркинд в 15 лет стал самым молодым тогда гроссмейстером, в 20 — чемпионом США, в 29 — чемпионом мира. — Ред.)

— [Сырский] тоже гроссмейстер. Но у него более жесткая стратегия исповедуемой им игры. Наверное, что-то похожее на защиту Каро-Канн, — говорит Виктор Назаров. — Думаю, он сторонник классического дебюта и пытается избегать рискованных шагов. Вряд ли он отдаст в жертву ферзя, чтобы добиться решительного успеха.

Военный не исключил, что это происходит из-за страха ответственности, которую могут повесить на военных.

— Плюс есть у каждого свои внутренние убеждения. Восприятие же реалий может отличаться даже существенно, — говорит генерал-майор ВСУ.

Отвечая на вопрос, действительно ли Сырский "мясник", как его иногда называли, экс-советник Залужного заметил: чтобы озвучить такие термины, нужно посмотреть на количество наших погибших.

— Почти 420 военных каждый день на фронте в течение этой войны либо ранены, либо пропали без вести, либо погибли. Эта цифра принципиально не изменилась ни при Залужном, ни при Сырском. Поэтому я бы не говорил, что он "мясник", — подытожил Виктор Назаров.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", грозит ли Залужному преследование за потерю юга Украины в начале войны.