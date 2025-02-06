Сырский назвал самое эффективное оружие ВСУ на фронте

Даже враг признает высокую эффективность этого оружия

В январе текущего года 66% российской техники было выведено из строя в результате работы ударных БПЛА разных типов. При этом, в прошлом месяце этим оружием удалось поразить на 7% больше целей, нежели в декабре.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, наращивание и умелое применение беспилотников позволяет держать врага вдали от наших окопов и уничтожать его дистанционно.

"Наибольшая доля поражений (49%) приходится на FPV-дроны. Лидеры по данному направлению – подразделения БПС 46-й аэромобильной, 3-й штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад", — отметил Сырский.

Главком подчеркнул, что в этой войне инициатива по направлению беспилотных систем принадлежит Украине. Враг в свою очередь признает высокую эффективность боевого применения подразделений СБпС ВС Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что датский производитель БПЛА ASTERO ISR оценил шансы Украины на рынке дронов после войны. По его словам, страна может занять ключевое место на глобальном рынке беспилотных летательных аппаратов.