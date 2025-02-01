Уменьшат количество СОЧ? Сырский анонсировал изменения в подготовке военных

Главком ВСУ провел совещание по вопросам повышения качества подготовки военных

В Украине собираются расширить экспериментальный проект подготовки военных. Это должно уменьшить количество самовольных оставлений частей военнослужащими во время несения службы.

Об этом в Facebook сообщил Главком ВСУ Александр Сырский. Генерал провел совещание по вопросам повышения качества подготовки личного состава Вооруженных сил Украины. По его словам, командование проанализировало уровень подготовки выпускников учебных центров, которые прошли базовый курс обучения длиной в 1,5 месяца, а не 30 дней, как раньше.

Сырский отметил: из бригад есть положительные отзывы, но уровень психологической подготовки оставляет желать лучшего.

"Выводы: проведение курса БОВП на фондах бригады позволяет достичь более высокого уровня подготовки личного состава. Это позволяет провести на месте контроль качества; обеспечить усиление навыков работы с вооружением и военной техникой; улучшить слаженность коллектива и перенимание военных традиций воинской части; существенно уменьшить случаи СОЧ во время подготовки", — написал Сырский.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Владимир Зеленский заявил об уменьшении случаев СОЧ. Столько случаев СОЧ в этом году произошло потому, что военные устали от продолжительной войны.