Сырский отреагировал на убийство военного и взрывы в ТЦК. Что сказал

За последние дни в Украине произошло три нападения на военных ТЦК

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский резко осудил нападения на военных ТЦК, которые произошли в последние дни в Украине. По его словам, такие действия недопустимы и нуждаются в полном расследовании.

Все виновные должны понести наказание. Об этом главнокомандующий ВСУ написал в соцсетях.

"Насилие в отношении военнослужащих — недопустимо. Рассчитываем на полное и всестороннее расследование этих преступлений. Виновные должны понести заслуженное наказание.", — подчеркнул Сырский.

За последние дни в Украине произошло три нападения. На заправке в Полтавской области застрелили военнослужащего. В Ровно в результате взрыва один военный находится в тяжелом состоянии. В Павлограде после взрыва пострадавший получил легкие ранения.

Александр Сырский напомнил, что сейчас армия защищает Украину, и для этого необходима мобилизация. Военное руководство работает над тем, чтобы не допускать нарушений прав людей во время призыва и исправлять ошибки в работе военкоматов.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что за взрывами возле военкоматов стоят российские спецслужбы. По его словам, ФСБ и военная разведка России пытаются сорвать мобилизацию и расшатать ситуацию в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 1 февраля в военкомате Ровно произошел взрыв. Погиб один человек, шесть ранены. В тот же день в Полтавской области неизвестный застрелил военного из ТЦК и забрал его оружие.