Украина в разы сократила разрыв с РФ по артиллерийским снарядам: Сырский рассказал, как это удалось

Россияне за год потеряли больше артиллерии, чем за два предыдущих

За прошедший год Украина сократила разрыв по количеству использованных на поле боя снарядов. При этом многократно увеличилось количество успешных применений ударных дронов.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook. 8 февраля исполнилось ровно год, как он занял свою должность.

"Год назад преимущество российских войск в артиллерийских боеприпасах составляло примерно 1:10. Сегодня это соотношение сократилось почти до 1:2", — сообщил Сырский.

По его словам, такой результат в первую очередь обоснован усилением украинского производства, а также поставкам со стран-партнеров.

Кроме того, главком отметил, что причиной уменьшения разрыва также является целенаправленное уничтожение российской артиллерии. По его словам, 2024 году было уничтожено чуть более 13 тысяч артиллерийских систем, при этом за два предыдущих года россияне потеряли лишь 8400 единиц.

"Успешная контрбатарейная борьба вместе с работой дронов прекращает превосходство российских пушек на поле боя", — сказал Сырский.

Он добавил, что благодаря масштабированию подразделений БПЛА удалось поразить более 461 тысячи целей за год с помощью FPV и других типов дронов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что датский производитель БПЛА ASTERO ISR оценил шансы Украины на рынке дронов после войны. По его словам, страна может занять ключевое место на глобальном рынке беспилотных летательных аппаратов.