Ферзя пожертвує лише один "гросмейстер". Генерал ЗСУ пояснив різницю між Залужним і Сирським

Втрати української армії при різних головкомах ЗСУ зберігаються на стабільному рівні

Головкоми ЗСУ Валерій Залужний (2021-204) і Олександр Сирський (з 2024) — схожі на гросмейстерів у шахах, однак у досяганні мети кожен із них сповідує свою стратегію. Окрім того, сприйняття реалій кожним з них суттєво різниться.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів колишній радник головкома ЗСУ Валерія Залужного (з 2021) Віктор Назаров. Він пояснив головну відмінність колишнього і нинішнього керівників української армії.

Більше читайте у публікації: "Влада порушила негласну домовленість з військовими, — генерал Назаров про тиск на Залужного, "здачу" півдня і переговори з РФ".

За його словами, Залужний був майже як Боббі Фішер — гросмейстером, який дивився на декілька шахівниць одночасно. (Цей шаховий вундеркінд у 15 років став наймолодшим тоді гросмейстером, у 20 — чемпіоном США, у 29 — чемпіоном світу. — Ред.)

— [Сирський] теж гросмейстер. Але в нього більш жорстка стратегія гри, яку він сповідує. Мабуть, щось схоже на захист Каро-Канн, — каже Віктор Назаров. — Думаю, він прибічник класичного дебюту і намагається уникати ризикованих кроків. Навряд чи він віддасть у жертву ферзя, щоб добитися рішучого успіху.

Військовий не виключив, що це відбувається через страх відповідальності, яку можуть повісити на військових.

— Плюс існують у кожного свої внутрішні переконання. А сприйняття реалій може відрізнятися навіть істотно, — каже генерал-майор ЗСУ.

Відповідаючи на запитання, чи дійсно Сирський є "м'ясником", як його іноді називали, ексрадник Залужного зауважив: щоб озвучити такі терміни, треба подивитися на кількість наших загиблих.

— Майже 420 військових кожен день на фронті впродовж цієї війни або поранені, або зникли безвісти, або загиблі. Ця цифра принципово не змінилася ні при Залужному, ні при Сирському. Тому я б не казав, що він "м’ясник", — підсумував Віктор Назаров.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чи загрожує Залужному переслідування за втрату півдня України на початку війни.