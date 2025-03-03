Зарплата руководителя Сумской области больше, чем у коллег. сколько он получает

Владимир Артюх за год заработал более 1,3 миллиона гривен

Заработная плата главы Сумской областной военной администрации Владимира Артюха составляет более 148 тысяч гривен в месяц.

Об этом говорится в ответе Сумской ОВ на запрос "Телеграфа". Там привели информацию о зарплатах главы администрации Владимира Артюха в течение 2024 года. Согласно официальным данным, его должностной оклад с 1 января 2025 составляет 148 135,50 грн.

В течение 2024 года размер должностного оклада чиновника изменялся:

с 01.01.2024 года — 80 717,00 грн.

с 06.03.2024 года – 121 075,50 грн.

с 01.04.2024 года –129 810,00 грн.

с 01.07.2024 года – 127 596,00 грн.

с 01.10.2024 года – 141 507,00 грн.

В целом, за 2024 председатель Сумской ОВА заработал 1 334 049,09 грн после вычета налогов. Начисленная сумма составила 1664280,76 грн.

Стоит отметить, что материальная помощь на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов в 2024 году Владимиру Артюху не начислялась и не выплачивалась.

Дом в Винницкой области и крымская земля: что задекларировал председатель Сумской ОГА Владимир Артюх

Председатель Сумской облгосадминистрации (ОГА) Владимир Артюх и его жена Людмила Артюх владеют разнообразным имуществом, включая жилой дом, земельные участки и автомобили. Об этом свидетельствуют данные по его декларации.

Недвижимость:

Владимир Артюх владелец жилого дома площадью 186 кв.м в селе Щитки Винницкой области (2012 год).

Также ему принадлежит земельный участок площадью 1600 кв.м. там же (2009 год).

Супруга чиновника, Людмила Артюх, владеет земельным участком площадью 798 кв.м в Сакском районе АР Крым (2013 год).

Владимир Артюх пользуется комнатой площадью 40.98 кв.м в Сумах на условиях найма жилого помещения, принадлежащего Сумскому национальному аграрному университету (2023 год).

Транспортные средства:

Владимир Артюх владеет автомобилем BMW 525D (2012 года).

Жена чиновника владеет автомобилем BMW 523I (2005).

Доходы:

За 2024 год Владимир Артюх получил:

401 829 грн заработной платы в Подольском филиале ГП "Украинский государственный центр радиочастот".

357018 грн пенсии.

817 493 грн заработной платы в Сумской ОГА.

2031 грн льготы.

26 840 грн пособия на лечение.

2520 грн доначисленной зарплаты после увольнения.

3760 грн благотворительной помощи.

740 грн дополнительного блага.

46 грн процентов.

Жена чиновника получила:

64789 грн пенсии.

10 909 грн по исполнительному листу.

Эти данные отражают имущественное положение Владимира Артюха и его семьи согласно его декларации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какую сумму в январе 2025 года получил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов. Отмечается, что его зарплата превышает "минималку" в 15 раз.