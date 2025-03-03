Зарплата руководителя Сумской области больше, чем у коллег. сколько он получает
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Владимир Артюх за год заработал более 1,3 миллиона гривен
Заработная плата главы Сумской областной военной администрации Владимира Артюха составляет более 148 тысяч гривен в месяц.
Об этом говорится в ответе Сумской ОВ на запрос "Телеграфа". Там привели информацию о зарплатах главы администрации Владимира Артюха в течение 2024 года. Согласно официальным данным, его должностной оклад с 1 января 2025 составляет 148 135,50 грн.
В течение 2024 года размер должностного оклада чиновника изменялся:
с 01.01.2024 года — 80 717,00 грн.
с 06.03.2024 года – 121 075,50 грн.
с 01.04.2024 года –129 810,00 грн.
с 01.07.2024 года – 127 596,00 грн.
с 01.10.2024 года – 141 507,00 грн.
В целом, за 2024 председатель Сумской ОВА заработал 1 334 049,09 грн после вычета налогов. Начисленная сумма составила 1664280,76 грн.
Стоит отметить, что материальная помощь на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов в 2024 году Владимиру Артюху не начислялась и не выплачивалась.
Дом в Винницкой области и крымская земля: что задекларировал председатель Сумской ОГА Владимир Артюх
Председатель Сумской облгосадминистрации (ОГА) Владимир Артюх и его жена Людмила Артюх владеют разнообразным имуществом, включая жилой дом, земельные участки и автомобили. Об этом свидетельствуют данные по его декларации.
Недвижимость:
- Владимир Артюх владелец жилого дома площадью 186 кв.м в селе Щитки Винницкой области (2012 год).
- Также ему принадлежит земельный участок площадью 1600 кв.м. там же (2009 год).
- Супруга чиновника, Людмила Артюх, владеет земельным участком площадью 798 кв.м в Сакском районе АР Крым (2013 год).
- Владимир Артюх пользуется комнатой площадью 40.98 кв.м в Сумах на условиях найма жилого помещения, принадлежащего Сумскому национальному аграрному университету (2023 год).
Транспортные средства:
- Владимир Артюх владеет автомобилем BMW 525D (2012 года).
- Жена чиновника владеет автомобилем BMW 523I (2005).
Доходы:
- За 2024 год Владимир Артюх получил:
- 401 829 грн заработной платы в Подольском филиале ГП "Украинский государственный центр радиочастот".
- 357018 грн пенсии.
- 817 493 грн заработной платы в Сумской ОГА.
- 2031 грн льготы.
- 26 840 грн пособия на лечение.
- 2520 грн доначисленной зарплаты после увольнения.
- 3760 грн благотворительной помощи.
- 740 грн дополнительного блага.
- 46 грн процентов.
- Жена чиновника получила:
- 64789 грн пенсии.
- 10 909 грн по исполнительному листу.
Эти данные отражают имущественное положение Владимира Артюха и его семьи согласно его декларации.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, какую сумму в январе 2025 года получил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов. Отмечается, что его зарплата превышает "минималку" в 15 раз.