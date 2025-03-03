Зарплата очільника Сумської області більша, аніж у колег. Скільки він отримує

Володимир Артюх за рік заробив понад 1,3 мільйона гривень

Заробітна плата голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха становить понад 148 тисяч гривень на місяць.

Про це йдеться у відповіді Сумської ОВА на запит "Телеграфа". Там навели інформацію про зарплати голови адміністрації Володимира Артюха протягом 2024 року. Згідно з офіційними даними, його посадовий оклад з 1 січня 2025 року складає 148 135,50 грн.

Протягом 2024 року розмір посадового окладу чиновника змінювався:

з 01.01.2024 року — 80 717,00 грн.

з 06.03.2024 року – 121 075,50 грн.

з 01.04.2024 року -129 810,00 грн.

з 01.07.2024 року – 127 596,00 грн.

з 01.10.2024 року – 141 507,00 грн.

Загалом, за 2024 рік голова Сумської ОВА заробив 1 334 049,09 грн після вирахування податків. Нарахована сума склала 1 664 280,76 грн.

Варто зазначити, що матеріальна допомога на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань у 2024 році Володимиру Артюху не нараховувалась і не виплачувалась.

Будинок на Вінниччині та кримська земля: що задекларував голова Сумської ОДА Володимир Артюх

Голова Сумської обласної державної адміністрації (ОДА) Володимир Артюх та його дружина Людмила Артюх володіють різноманітним майном, включаючи житловий будинок, земельні ділянки та автомобілі. Про це свідчать дані з його декларації.

Нерухомість:

Володимир Артюх є власником житлового будинку площею 186 кв.м у селі Щітки Вінницької області (2012 рік).

Також йому належить земельна ділянка площею 1600 кв.м там же (2009 рік).

Дружина чиновника, Людмила Артюх, володіє земельною ділянкою площею 798 кв.м у Сакському районі АР Крим (2013 рік).

Володимир Артюх користується кімнатою площею 40.98 кв.м у місті Суми на умовах найму житлового приміщення, що належить Сумському національному аграрному університету (2023 рік).

Транспортні засоби:

Володимир Артюх володіє автомобілем BMW 525D (2012 року).

Дружина чиновника володіє автомобілем BMW 523I (2005 року).

Доходи:

За 2024 рік Володимир Артюх отримав:

401 829 грн заробітної плати в Подільській філії ДП "Український державний центр радіочастот".

357 018 грн пенсії.

817 493 грн заробітної плати в Сумській ОДА.

2031 грн пільги.

26 840 грн допомоги на лікування.

2520 грн донарахованої зарплати після звільнення.

3760 грн благодійної допомоги.

740 грн додаткового блага.

46 грн процентів.

Дружина чиновника отримала:

64 789 грн пенсії.

10 909 грн за виконавчим листом.

Ці дані відображають майновий стан Володимира Артюха та його родини згідно з його декларацією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яку суму у січні 2025 року отримав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Зазначається, що його зарплата перевищує "мінімалку" в 15 разів.