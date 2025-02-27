Как 15 минималок: сколько зарабатывает глава Харьковской ОВА Синегубов

За прошлый год общий уровень зарплаты перевалил за миллион гривен

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов получил зарплату в январе 2025 года в размере 126 047, 69 гривен. Эта сумма уже включает в себя все надбавки и вычеты.

Об этом говорится в ответе Харьковской ОВА на запрос "Телеграфа". В документе указано, что оклад составляет 122 769, 90 гривен. Надбавка — 18 415, 49 грн. Средняя заработная плата за дни служебных командировок — 22 512, 92 грн.

Общая сумма с учетом этих начислений получилась 163 698, 31 грн. Из нее были вычтены налоги и сборы в размере 37 650, 62 грн. В итоге размер заработной платы за январь получился 126 047, 69 гривен.

Также в распоряжении редакции оказались данные об уровне ежемесячной зарплаты Синегубова за 2024 год. В начале прошлого года он получал от 102 до 120 тысяч гривен в среднем. К концу года он получил 142 и 125 тысяч.

В общем за весь год, если сложить все зарплаты в одну сумму, глава Харьковской ОВА заработал 1 435 698,90 гривен.

"Телеграф" решил сравнить эти цифры с зарплатами на одном из популярных сайтов по поиску работы. По его данным, по состоянию на февраль 2025 года средняя зарплата 23 400 грн, если взять статистику по вакансиям. Приблизится к такой заработной плате, как у Синегубова, могут, например, PHP-разработчики (130 тысяч), медиа-байеры (200 тысяч), начальник рекрутинговой агенции (100 тысяч) и так далее.

К слову, минимальная зарплата в Украине сейчас составляет 8 тысяч гривен. Таким образом, одна зарплата за январь Олега Синегубова равна 15 минималкам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую зарплату в январе 2025 получил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.