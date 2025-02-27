Как программист, дизайнер или байер: сколько зарабатывает мэр Одессы Труханов

После вычетов зарплата стала меньше почти на 30 тысяч гривен

Заработная плата мэра Одессы Геннадия Труханова за январь 2025 составила 92 621,89 грн. Это сумма, которая получилась уже после вычета налогов и сборов.

Об этом "Телеграфу" стало известно из ответа Департамента бухгалтерского учета, отчетностей и закупок Одесского городского совета на запрос издания.

В документе указано, что в январе размер начисленной заработной платы Труханову составил 121 870,91 грн, в том числе сумма оплаты по должностному окладу – 24 188,35 грн. А уже после того, как из этой суммы высчитали налоги и сборы, получилось 92 621,89 грн.

Заработная плата городского главы в течение 2024 года составила 1 116 505,44, в том числе сумма оплаты по должностному окладу – 227 636,37 грн. После вычета налогов и сборов за 2024 год, оставшаяся сумма составила 883 170,82 грн.

Также отмечено, что помощь на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов Одесскому городскому голове Геннадию Труханову в 2024 году не начислялись и не выплачивались.

Отметим, что согласно информации на популярном сайте по поиску работы, заработная плата Геннадия Труханова примерно равна той, которую могут получать в Украине программисты, дизайнеры, байеры и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая зарплата у мэра Днепра Бориса Филатова. Большую часть своего заработка на должности он перечисляет на различную помощь.