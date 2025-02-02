Больше, чем зарплата Шмыгаля. Сколько зарабатывает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

В Донецкой ОВА ответили на запрос

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в январе 2025 года получил 156 723,07 гривны заработной платы до налогообложения. После вычета налогов ему выплатили 120 676,76 гривны.

Об этом свидетельствует официальный ответ администрации на запрос "Телеграф". За 2024 год общая сумма начисленной зарплаты Филашкина составила 1 578 262,91 гривны, а выплаченная — 1 266 729,11 гривны.

При этом материальная помощь по решению социально-бытовых вопросов и материальная помощь на оздоровление ему не предоставлялась.

Для сравнения, заработная плата премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за январь 2025 составила 110 134,89 гривны. На руки глава правительства получил 84 803,86 гривны.

Согласно ежегодной декларации, Вадим Филашкин владеет несколькими объектами недвижимости:

Земельный участок (1100 м²) в Новой Одессе, приобретенный в 2012 году, стоимость на момент приобретения составляла 4862 гривны;

Нежилое помещение (57 м²) в Коблево, приобретенное в 2017 году, стоимость – 169 109 гривен;

Пансионат "Черное море" в Коблево (986 м²), приобретенный в 2018 году, находится в общей собственности с Татьяной Семаевой (по 50% каждый).

Также в собственности его супруги Виктории Филашкиной находится земельный участок в Коблево (120 м²), приобретенный в 2019 году, стоимость – 26 049 гривен.

Жена главы ОВА владеет автомобилями Lexus LS460 (в 2008 году выпуска, приобретен в 2013 году за 160 000 гривен) и Toyota RAV4 Hybrid (в 2021 году выпуска, приобретен в 2021 году за 1 037 313 гривен).

Денежные активы семьи Филашкиных включают в себя:

Наличные средства: 100 000 грн и 44 000 USD в собственности Вадима Филашкина, а также 43 000 долларов в собственности его жены.

Банковские счета: 2 516 359 гривен в "Ощадбанке", 4 902 гривны в "ПриватБанке".

В 2024 году Вадим Филашкин, кроме заработной платы, получил 215 806 гривен пенсии и 24 000 социальных выплат для внутренне перемещенных лиц.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какова заработная плата главы Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка. Уровень его выплат за 2024 год превысил миллион гривен.