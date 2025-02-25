Укр

Перед годовщиной большой войны над Украиной зафиксировали загадочный самолет из Москвы (карта)

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Самолет из Москвы пролетел над Украиной Новость обновлена 25 февраля 2025, 09:37
Самолет из Москвы пролетел над Украиной. Фото Коллаж "Телеграфа"

Летательный аппарат пролетел Украину насквозь

В небе над Украиной снова зафиксировали очередной загадочный самолет. Он летел из Москвы в Стамбул, но при этом якобы нарушил воздушное пространство нашей страны.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Cогласно им, речь идет о пассажирском борте Airbus-333 турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Он выполнял рейс Москва-Стамбул 23 февраля, однако во время полета якобы вошел в воздушное пространство Украины.

Радары зафиксировали его над Львовом и Ивано-Франковском. После этого, согласно данным сайта, летательный аппарат продолжил свой путь и достиг точки назначения.

Что это было?

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения воздушное пространство над Украиной остается закрытым. При этом, мониторинговые сервисы уже неоднократно фиксировали пассажирские самолеты над разными украинскими городами.

Причин этому может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Ранее мы писали о том, что пассажирский самолет из Москвы пролетел над Донбассом и залетел в Крым.

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#Украина #Москва #Самолет #Стамбул