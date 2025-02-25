Перед годовщиной большой войны над Украиной зафиксировали загадочный самолет из Москвы (карта)
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Летательный аппарат пролетел Украину насквозь
В небе над Украиной снова зафиксировали очередной загадочный самолет. Он летел из Москвы в Стамбул, но при этом якобы нарушил воздушное пространство нашей страны.
Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Cогласно им, речь идет о пассажирском борте Airbus-333 турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Он выполнял рейс Москва-Стамбул 23 февраля, однако во время полета якобы вошел в воздушное пространство Украины.
Радары зафиксировали его над Львовом и Ивано-Франковском. После этого, согласно данным сайта, летательный аппарат продолжил свой путь и достиг точки назначения.
Что это было?
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения воздушное пространство над Украиной остается закрытым. При этом, мониторинговые сервисы уже неоднократно фиксировали пассажирские самолеты над разными украинскими городами.
Причин этому может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.
Ранее мы писали о том, что пассажирский самолет из Москвы пролетел над Донбассом и залетел в Крым.