О каких изменениях в жизни нужно сообщить в ТЦК, чтобы мужчина не получил штраф

Это требование невозможно обойти

В территориальном центре комплектования должны храниться личные данные о военнообязанных украинцах. Если они изменятся, то мужчинам необходимо обязательно об этом сообщить, чтобы на них не наложили административный штраф.

Личными данными военнообязанных являются адрес, семейный статус, информация о работе, уровень образования, инвалидность и прочее. Если что-то из этого изменится, то об этом точно нужно сообщить в военкомат, как сообщил адвокат Роман Кичко в комментарии "Украинскому радио".

Если произошли изменения, например в месте проживания, то об этом нужно проинформировать военкомат в течение семи дней с момента изменения этих персональных данных.

"Если не выполнена обязанность по уведомлению об их изменениях, за это наступает административная ответственность", — добавил адвокат.

Административный штраф от ТЦК от 17000 до 25500 гривен нужно уплатить в течение пятнадцати дней. После просрочки сумма автоматически вырастет вдвое и тогда она будет взыскана принудительно.

Однако, напомнит "Телеграф", что нарушители учета смогут уплатить лишь 50% от минимального штрафа в 8 500 гривен.