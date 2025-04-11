О каких изменениях в жизни нужно сообщить в ТЦК, чтобы мужчина не получил штраф
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Это требование невозможно обойти
В территориальном центре комплектования должны храниться личные данные о военнообязанных украинцах. Если они изменятся, то мужчинам необходимо обязательно об этом сообщить, чтобы на них не наложили административный штраф.
Личными данными военнообязанных являются адрес, семейный статус, информация о работе, уровень образования, инвалидность и прочее. Если что-то из этого изменится, то об этом точно нужно сообщить в военкомат, как сообщил адвокат Роман Кичко в комментарии "Украинскому радио".
Если произошли изменения, например в месте проживания, то об этом нужно проинформировать военкомат в течение семи дней с момента изменения этих персональных данных.
"Если не выполнена обязанность по уведомлению об их изменениях, за это наступает административная ответственность", — добавил адвокат.
Административный штраф от ТЦК от 17000 до 25500 гривен нужно уплатить в течение пятнадцати дней. После просрочки сумма автоматически вырастет вдвое и тогда она будет взыскана принудительно.
Однако, напомнит "Телеграф", что нарушители учета смогут уплатить лишь 50% от минимального штрафа в 8 500 гривен.