Посол США в Украине уходит в отставку? В Государственном департаменте отреагировали на информацию

Бринк пробыла в должности посла в Украине почти три года, что очень долгое время, особенно в стране, ведущей активные боевые действия

Недавно "прозревшая" после критики со стороны украинцев посол США в Украине Бриджит Бринк планирует уйти в отставку и уже написала заявление об увольнении. Государственный департамент США подтвердил эту информацию и отметил, что не может раскрывать причины, по которым Бринк внезапно решила покинуть пост.

Об отставке Бринк сообщила американская служба новостей CBS News, информацию подтвердило украинское издание "Суспільне". Источники изданий отметили, что причина отставки посла – сочетание "личных и политических проблем", поставившее крест на продолжении ее работы в Украине.

Так, один из собеседников в правительстве США сказал, что поскольку работа в Украине определяется Государственным департаментом как "должность без сопровождения", это означает, что дипломатам США запрещено привозить с собой свои семьи. Тем временем Бринк пробыла в должности посла в Украине почти три года, что очень долгое время, особенно в стране, ведущей активные боевые действия. Государственный секретарь Марко Рубио планировал оставить Бринк на должности посла в Украине и отклонил ее заявление об отставке, которое обычно все послы США пишут после смены президента в Белом доме.

При этом СМИ отмечают, что посол в последнее время подвергалась критике как со стороны Вашингтона, так и украинской власти. Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники пишет, что Бринк не соглашалась с политикой президента США Дональда Трампа в отношении Украины. С другой стороны, украинские власти раскритиковали Бринк за ее сообщения в соцсетях по поводу российских атак по Украине, где Бринк избегала упоминания России, как виновника агрессии и гибели мирного населения.

Представитель Госдепартамента Темми Брюс на брифинге 10 апреля подтвердила, что Бринк покидает пост посла США в Украине. Однако она не стала отвечать на вопросы журналистов по поводу запрета послу Соединенных Штатов упоминать Россию в контексте атак на Украину, а также опровергла, что на Бринк оказывали любое давление из Вашингтона.

"Она возвращается домой. Да. Так что это официально", — отметила Брюс, отказавшись от дальнейших комментариев по этому поводу.

Отметим, что Бринк попала в скандал, отреагировав на российский удар по Кривому Рогу 4 апреля, когда погибли 20 человек, в том числе девять детей. Однако ее реакция вызвала ярость украинцев, поскольку Бринк, в отличие от европейских стран, не указала, что удар был нанесен именно российскими оккупантами. После этого президент Украины Владимир Зеленский публично раскритиковал реакцию Бринк, назвав ее "слабой" и "неприятным удивлением".

Бринк была назначена послом США в Украине в мае 2022 года. До своего назначения она занимала должность посла в Словакии, а до этого работала в посольствах в Сербии, Грузии и Кипре. Уже 30 мая 2022 года Бринк прибыла в Киев и приступила к работе. До ее назначения посла в Украине долгое время не было: во время своего первого президентского срока в 2019 году Трамп отозвал посла в Украине Мари Йованович, после чего посольством до мая 2022 года руководил временный поверенный в делах США.