Воздушное пространство уже открыто? Над Крымом заметили гражданский самолет, он летел в Москву (фото)

Такое происходит не впервые

Воздушное пространство в Украине закрыто с начала полномасштабного вторжения. Однако радары часто фиксируют самолеты над территорией нашей страны. Над Крымом заметили гражданский самолет, летевший в Москву.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. 26 февраля на карте полета самолет пересек границу оккупированного полуострова.

Рейс AFL2139/B738 авиакомпании Aeroflot вылетел из Стамбула около 23:00 25 февраля и пересек воздушное пространство Украины в Черном море 26 февраля около 00:26. Борт, согласно карте полетов, пролетел над Крымом. Затем он взял курс на Россию через Грузию и направился в Москву и прибыл туда в 2:50.

Полет воздушного судна, по данным Flightradar24, мог выглядеть так:

Отметим, что гражданские воздушные суда используют альтернативные маршруты из-за риска быть сбитыми системами ПВО. Однако мониторинговые сервисы регулярно фиксируют пассажирские самолеты над разными украинскими областями.

Причин их появления может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Ранее "Телеграф" писал, что пассажирский самолет из Москвы заметили над Украиной. Он пролетел над тремя областями.