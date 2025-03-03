Под Киевом чуть не утонули беспечные рыбаки: посмотрите как их спасли (видео)

Пострадавших в результате инцидента не было

Вблизи села Новые Петровцы на Киевском водохранилище пятеро рыбаков оказались в опасности из-за разрыва льда. Разрыв шириной около 10 метров отрезал путь рыбаков до суши, они застряли примерно в километре от берега и не могли вернуться самостоятельно.

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции Киевской области. Как отметили в пресс-службе, сигнал о чрезвычайной ситуации поступил в милицию, после чего на место отправились сотрудники ГСЧС и полицейские.

Спасательную операцию совместно провели Максим Щеглов и Сергей Харчук.

Благодаря слаженным действиям спасателей и правоохранителей всех рыбаков успешно эвакуировали на берег, где их ждали медики. Как сообщили сами рыбаки, их самочувствие после спасательной операции было хорошим. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве произошел опасный инцидент — опрометчивый водитель утопил свой автомобиль в Днепре. Как говорят очевидцы, мужчина решил эффектно подъехать по льду ко другу-рыбалке, однако его замысел завершился катастрофой.