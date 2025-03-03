Під Києвом мало не потонули безтурботні рибалки: подивіться, як їх врятували (відео)

Постраждалих внаслідок інциденту не було

Поблизу села Нові Петрівці на Київському водосховищі п’ятеро рибалок опинилися у небезпеці через розрив льоду. Розрив завширшки близько 10 метрів відрізав шлях рибалок до суходолу, вони застрягли приблизно за кілометр від берега та не мали змоги повернутися самостійно.

Про це повідомили в ГУ Національної поліції Київської області. Як зазначили у пресслужбі, сигнал про надзвичайну ситуацію надійшов до правоохоронців, після чого на місце вирушили співробітники ДСНС та поліцейські.

Рятувальну операцію спільно провели Максим Щеглов та Сергій Харчук.

Завдяки злагодженим діям рятувальників та правоохоронців усіх рибалок успішно евакуювали на берег, де на них чекали медики. Як повідомили самі рибалки, їхнє самопочуття після рятувальної операції було добрим.На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві стався небезпечний інцидент — необачний водій втопив свій автомобіль у Дніпрі. Як кажуть очевидці, чоловік вирішив ефектно під'їхати по льоду до друга-рибалки, проте його задум завершився катастрофою.