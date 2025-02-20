Лед не выдержал: в Киеве бесшабашный водитель чуть не утонул вместе с машиной (видео)

Водитель успел вовремя покинуть автомобиль

В Киеве произошел опасный инцидент — опрометчивый водитель утопил свой автомобиль в Днепре. Как говорят очевидцы, мужчина решил эффектно подъехать по льду ко другу-рыбаку, однако его замысел завершился катастрофой.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграмм-каналах столицы. Как видно на ролике, сначала под лед провалилось левое переднее колесо автомобиля, а затем и вся передняя часть. Задняя часть машины осталась на поверхности льда.

К счастью, водитель успел вовремя покинуть автомобиль и сразу начал кому-то звонить по телефону, вероятно, в спасательные службы. О дальнейшей судьбе транспортного средства пока информации нет — удалось ли его спасти или оно полностью затонуло. Учитывая, что в конце видеоролика автомобиля на льду нет, то оно, вероятно, затонуло.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!

Несмотря на то, что из-за продолжительных морозов (в последнюю неделю по ночам температура воздуха в Киеве достигала десяти градусов мороза) толщина льда на водоемах области сейчас достаточна для безопасного пребывания людей, выезд автомобиля на лед — это серьезная опасность. Для безопасного размещения автомобиля на льду его толщина должна составлять не менее 25 сантиметров.

Кроме того, из-за течения в Днепре и слоя снега на поверхности льда его толщина может быть меньше в отдельных местах. Поэтому такие проделки чрезвычайно опасны и необдуманны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Одессе смельчак попробовал на вкус пиво с медузой. В сети отреагировали.