Заказник не помеха: рядом с элитным поселком киевской "знати" построят гаражи для яхт

Уже получено разрешение от Департамента охраны культурного наследия КГГА

В Киеве на территории ландшафтного заказника местного значения "Жуков остров" через три года полномасштабной войны начнут строительство эллингов (гаражей для яхт). Точный адрес будущего яхт-клуба: улица Лютнева, 58ж.

Поблизости расположены дома столичных депутатов. Об этом киевский активист, соучредитель хаба охраны памятников "Цегла" и волонтер ОО "Карта Реновации" Дмитрий Перов написал в Facebook.

"Департамент охраны культурного наследия КГГА согласовал Виталию Кличко строительство эллингов на территории ландшафтного заказника местного значения "Жуков остров"", – говорится в публикации.

По его словам, рядом находится элитный дачный кооператив "Коник", где владеют недвижимостью депутаты Киевского городского совета. Среди них фигурант недавних расследований команды BIHUS.Info Владимир Прокопов.

"Очевидно, что яхт-клуб, на третий год войны, строят именно для их комфортного отдыха", – пишет Перов.

Напомним, в начале февраля НАБУ и САП провели в Киеве операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете.