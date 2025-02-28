Такие дарили на 8 марта: сколько сейчас стоят культовые советские духи

"Телеграф" показал самые популярные варианты советской парфюмерии

8 марта в СССР праздновали с размахом. Женщинам дарили духи, или декоративную косметику. Даже сейчас на украинских сайтах можно найти популярные ароматы родом из Советского Союза.

Так, на сайте по продаже раритетных вещей можно приобрести духи ELVA. Владелец продает их за 1000 гривен. Эта вещь может стать отличной идеей подарков для любительниц винтажных вещей.

На фото они выглядят как новые. Коробка и буклет в наличии.

ELVA — это парфюмерный бренд родом из Эстонии, что выпускались во времена СССР. Название происходит от небольшого эстонского города Эльва. Они имели несколько вариантов ароматов, среди которых были как женские, так и мужские композиции. Женские ароматы часто имели цветочные, свежие ноты. На сегодня оригинальные духи уже не производятся и стали предметом коллекционирования и ностальгии для людей, которые помнят советскую эпоху.

Как выглядят духи ELVA

Духи ELVA в коробке

Также на сайте по продаже раритетных вещей можно приобрести духи "Красная Москва". Они были в использовании, а коробка выглядит потрепанной. В отличие от ELVA, эти духи стоят немного дешевле — 400 грн.

"Красная Москва" — это легендарный аромат советской парфюмерной промышленности, который имеет богатую историю и культурное значение. По официальной версии, аромат был создан в 1925 году парфюмером Августом Мишелем на фабрике "Новая Заря". Аромат относится к классу цветочных альдегидных. Его композиция содержит ноты бергамота, кориандра, нероли, жасмина, иланг-иланга, розы, фиалки, ириса с базовыми нотами ванили, мускуса. Традиционно духи выпускались в характерном стеклянном флаконе с красной крышкой и золотистой этикеткой. Дизайн несколько раз менялся, но сохранял узнаваемые элементы.

Дороже продают духи под названием "Духи нет тебя прекрасной". Цена — 2499 грн. Они сохранились в люксовой упаковке и имеют отличное состояние.

"Нет тебя прекрасней" — это женские духи, которые выпускались в Советском Союзе. Они производились на Московской парфюмерной фабрике "Новая Заря". Появились в 1970-х годах и были популярными в течение 1970-80-х годов. Это был нежный, романтический цветочный аромат с выразительными нотами розы. Композиция также содержала ноты фиалки и некоторых других цветочных элементов с теплой, слегка пудровой базой. Духи выпускались в элегантном стеклянном флаконе, который имел изящную форму с розоватым или светло-сиреневым оттенком стекла. Этикетка была оформлена в романтическом стиле. Название "Нет тебя прекрасней" происходит от строчки из популярной советской песни "Вишневая метель" и придавало духам романтический образ.

Духи "Нет тебя прекрасней" в упаковке

Духи "Нет тебя прекрасней" — как глядят

Еще один лот выставили на продажу на сайте винтажных вещей. Духи "Роза" продают за 1 гривну.

Духи "Роза" с музыкальным флаконом — это уникальное парфюмерное изделие советских времен, которое сочетало аромат и музыку. Особенностью этих духов был специальный музыкальный механизм, встроенный в основание флакона. При открытии флакона или нажатии специальной кнопки раздавалась мелодия (обычно вальс или другая романтическая мелодия). Флакон обычно имел розовый или красный оттенок стекла и был украшен элементами с узорами роз. Основание флакона было больше по размеру из-за размещения в нем музыкального механизма. Эта вещь считалась особо престижным подарком из-за своей необычности и относительно высокой стоимости. Часто дарилась на важные праздники, как День рождения или 8 марта.

Духи "Роза"

Музыкальный механизм в духах "Роза"

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