Цветы, дети и работницы. Как выглядели открытки с 8 Марта в СССР

Этот праздник был в СССР с момента создания до распада

В советское время существовало не так много праздников, которые актуальны и сегодня, однако один из них — 8 Марта. Этот Международный женский день довольно рано появился в СССР.

Женский праздник начали праздновать уже с 1922 года, даря приятные безделушки и открытки. "Телеграф" покажет самые популярные советские открытки на 8 Марта.

Заметим, что сначала 8 Марта появилось в СССР в честь женщин-революционерок, боровшихся за свержение монархии в 1917 году. Тогда оно носило довольно пропагандистский характер, а уже со временем приобрело характер праздника весны, женщин и т.д.

Первые открытки СССР имели много цветов и поздравления с праздником весны. Впоследствии и в этот приход вмешалась пропаганда Союза, поэтому листовки начали приобретать соответствующие черты. В них приветствовали женщин как работниц, матерей и жен, напоминая им о гражданском долге.

"С Международным днем работниц! С 8 Марта! С женским днем!" – писали на открытках в СССР.

Однако уже ближе к распаду Союза массово начали появляться ласковые и теплые открытки с животными и цветами. На некоторых из них изображали детей, несущих матерям, бабушкам цветы, подарки. Тогда этот праздник был символичным и на него не дарили дорогие подарки.

Открытки в большинстве своем подписывали собственноручно, потому что карточки с поздравлениями были редкостью и роскошью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дарили женщинам на 8 Марта в советское время.