Київський князь зруйнував юдейську державу на теренах України: правда та плітки про Хозарський каганат

Чому князь Святослав пішов на хозар війною

У ранньому Середньовіччі, коли християнство святкувало тріумф, а на Близькому Сході з'явився іслам, одна країна в Європі вирішила піти зовсім іншим шляхом, обравши юдаїзм офіційною державною релігією. Йдеться про Хозарський каганат, якому поклав край князь Київської Русі – Святослав Ігорович.

Хозари, що прибули у VII столітті в Понтійські степи, ймовірно, були тюрками або конфедерацією різних племен. До цього вони сповідували шаманізм, вірячи в Тенгрі (Владику Неба), але на нових землях потрапили під вплив християнства, ісламу та юдаїзму.

Каганат контролював величезну територію площею понад 3 мільйони квадратних кілометрів, що охоплювала Надволзькі землі, Кавказ, Крим і частину сучасної України. Багато племен платили данину, а Каганат став важливим комерційним центром на Шовковому шляху. Також практикувалася торгівля рабами. Цікаво, що багато слов'янських племен радо входили під протекторат каганату, через доступ до торгових шляхів.

Деякі історики називають цей період Pax Khazarica, підкреслюючи багатонаціональність і багатокультурність. Столиця – Ітіль, розташовувалася на Волзі. Місто було поліетнічним, але архітектурно не привабливим, з переважанням юрт над мурованими будівлями. Каган щовесни вирушав у кількамісячну подорож країною, відвідуючи інші території.

Каганат мав унікальну систему правління: каган відповідав за ритуальну сферу, а каган-бек – за військові та адміністративні справи. Ходили плітки, що каган мав 25 дружин і 60 наложниць – за кількістю підкорених народів, щоб уникнути повстань. До речі, життя кагана не було солодким: він часто ставав жертвою інтриг і міг бути усунутий від влади. За даними Ібн Фадлана, кагана душили шовковим шнуром під час коронації, і він, у напівсвідомому стані, мусив назвати термін правління.

Попри дружні стосунки з Візантією, між VIII й IX століттями хозарська знать прийняла юдаїзм, щоб зберегти незалежність. Важливим джерелом є хозарська кореспонденція, де згадується король Булан, якому уві сні ангел закликав прийняти юдаїзм. Проте, таке рішення не сподобалось православним візантійцям, які бачили в цьому загрозу своїм інтересам.

Занепад каганату

У X столітті каганат охопила громадянська війна через примусове впровадження юдаїзму. Візантія, зацікавлена в ослабленні хозарів, почала шукати союзників.

Кульмінацією став похід князя Святослава. Чи був мотивом контроль над торговими шляхами, чи намова Візантії – невідомо. Близько 960 року хозарський бек Йосип писав, що веде з русами "наполегливу війну".

"І вийшли хозари супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній — столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв…" – так описує "Повість минулих літ" (хоча це єдине джерело, яке згадує Святослава у цьому контексті) розгром Хозарського каганату у 965 році. Столицю Ітіль зруйнували.

Розгром Хозарського каганату відкрив шлях для просування Київської Русі, а нащадки хозарів, за однією з гіпотез, оселилися на польських, литовських та українських землях і стали ядром єврейства Східної Європи.

До речі, Святослав теж погано закінчив – печеніги вбили його на замовлення Візантії. Ось така вона, середньовічна політика.

Раніше "Телеграф" розповідав, що насправді мав на увазі князь Святослав Хоробрий, говорячи "іду на ви". Це одне з найвідоміших історичних висловлювань.