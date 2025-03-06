Эксголовком поделился своим видением будущего Украины

Украина должна сохранить субъектность в международной политике и не допустить потери суверенитета. В то же время, для этого необходимо найти баланс между интересами США, ЕС и Китая.

Такую позицию изложил в своей статье Валерий Залужный. Он подчеркнул, что Киев должен избегать роли "разменной монеты" в международных переговорах, сохраняя свои стратегические интересы.

В материале Залужный очертил три главные задачи для Украины:

Настаивать на собственных интересах и территориальной целостности , не позволяя международным партнерам принимать решения без ее участия.

, не позволяя международным партнерам принимать решения без ее участия. Искать баланс между США, ЕС и Китаем , избегая каких-либо угроз для суверенитета страны.

, избегая каких-либо угроз для суверенитета страны. Усиливать доверие к Украине на международной арене, ведь именно она является ключом к дальнейшей политической и финансовой поддержке.

Также посол Украины процитировал канадского писателя Карла Шредера: "Прогнозирование существует не только для предсказания будущего, но и для минимизации неожиданностей". Этот подход, по его мнению, должен стать основой долгосрочного стратегического планирования Украины.

Что известно о стратегии внешнеполитической политики Леонида Кучмы

Внешняя политика Леонида Кучмы была многовекторной, направленной на баланс между Западом и Востоком. Из США Украина сотрудничала в сфере безопасности и получала финансовую помощь, но отношения ухудшились после скандала с "Кольчугами" и "дела Гонгадзе". Китай стал важным торговым партнером, особенно в военно-технической сфере, однако стратегический союз не сложился. С ЕС Кучма задекларировал курс на евроинтеграцию, однако коррупция и нехватка реформ помешали сближению. Его дипломатия основывалась на прагматизме, но без четкой стратегии интеграции в один из геополитических блоков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ранее бывший главнокомандующим ВСУ, а сейчас занимающий должность посла Украины в Великобритании, назвал количество потерь украинской армии на нынешнем этапе войны с Россией критической. Более того, он объявил реальную цифру.