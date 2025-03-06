Залужный откровенно рассказал о потерях украинской армии и назвал цифры

Экс-главком поделился своей информацией о ходе войны

Валерий Залужный, который ранее был главнокомандующим ВСУ, а сейчас является послом Украины в Великобритании, назвал количество потерь украинской армии на нынешнем этапе войны с Россиея критическим. По его словам, страна потеряла около 50 тысяч убитыми и более 300 тысяч ранеными.

Об этом Залужный заявил во время выступления в Школе публичного управления Украинского Католического Университета. Экс-главком отметил, что на данный момент в Украине "практически некому реально воевать".

"Посчитайте, что такое 50 тыс. из 5,5 млн стоящих на учете. Результат равен нулю, потому что это критическая точка. Какую, мне кажется, мы вряд ли перейдем… . А вместе с тем война изменилась под влиянием двух факторов. Первый — это демография. Обращаю внимание: 50 тысяч убитыми в Украине и более 300 тысяч раненых. А второй фактор — это экономика", — отметил посол Украины в Великобритании.

При этом Залужный подчеркнул, что Россия также несет значительные потери, которые для нее тоже приближаются к критическому пределу — у них по меньшей мере 250 тысяч погибших.

"У РФ также очень весомые потери. Это не значит, что они не могут пойти сетками половить мужчин, чтобы отправить на фронт. Они даже могут их красиво строем повести на фронт, потому что это тирания. Но будут ли они воевать? Вопрос остается открытым", — резюмировал экс-главком ВСУ.

Напомним, Залужный сделал важное заявление о тактике ведения войны российскими оккупантами. По его словам, предварительные оценки влияния значительных потерь на решение российского командования оказались ошибочными.

"Я был абсолютно уверен, что эти потери заставят отказаться Россию от дальнейших действий. Но это была совершенно моя ошибка", — отметил экс-главком ВСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Валерий Залужный получил новую должность. Это назначение совместимо с его должностью чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании.