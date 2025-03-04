Залужный получил новую должность. Куда его назначил Зеленский

Еще одна дипломатическая миссия у посла Украины в Великобритании

Валерий Залужный, бывший главнокомандующий ВСУ, а сейчас посол Украины в Великобритании, получил новую должность.

3 марта 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №151/2025, согласно которому Залужный назначен Постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO). Это назначение совместимо с его должностью чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании.

Что такое Международная морская организация и чем она занимается

Международная морская организация (International Maritime Organization, IMO) – это специализированное учреждение ООН, занимающееся вопросами безопасности мореходства и защиты морской среды. Ее главная цель – установление международных стандартов для судоходства, предотвращение аварий и загрязнение океанов. Штаб-квартира IMO находится в Лондоне, а членами организации являются 175 государств.

Назначение Залужного на этот пост подчеркивает важность морской безопасности Украины. Украина активно использует возможности IMO для привлечения внимания к нарушениям международного морского права со стороны России. В декабре 2023 года IMO приняла резолюцию, осуждающую действия России на море и призывающую к соблюдению международного права.

Украина является членом IMO с 1994 года, выполняет все обязательства, уплачивает членские взносы и участвует в разработке международных норм. Наше государство активно работает над усилением своего присутствия в организации и укреплением позиций в сфере международного мореходства.

Также ранее "Телеграф" писал, что Залужный встретился с Зеленским в Лондоне. Посол рассказал о повестке дня главы государства.