Залужний запропонував Україні тактику Кучми: що вона означає

Ексголовком поділився своїм баченням майбутнього України

Україна має зберегти суб’єктність у міжнародній політиці та не допустити втрати суверенітету. Водночас для цього необхідно знайти баланс між інтересами США, ЄС і Китаю.

Таку позицію виклав у своїй статті Валерій Залужний. Він наголосив, що Київ повинен уникати ролі "розмінної монети" в міжнародних переговорах, зберігаючи свої стратегічні інтереси.

У матеріалі Залужний окреслив три головні завдання для України:

Наполягати на власних безпекових інтересах і територіальній цілісності , не дозволяючи міжнародним партнерам ухвалювати рішення без її участі.

, не дозволяючи міжнародним партнерам ухвалювати рішення без її участі. Шукати баланс між США, ЄС і Китаєм , уникаючи будь-яких загроз для суверенітету країни.

, уникаючи будь-яких загроз для суверенітету країни. Посилювати довіру до України на міжнародній арені, адже саме вона є ключем до подальшої політичної та фінансової підтримки.

Також посол України процитував канадського письменника Карла Шредера: "Прогнозування існує не лише для передбачення майбутнього, а для мінімізації несподіванок". Цей підхід, на його думку, має стати основою для довгострокового стратегічного планування України.

Що відомо про стратегію зовнішньополітичної політики Леоніда Кучми

Зовнішня політика Леоніда Кучми була багатовекторною, спрямованою на баланс між Заходом і Сходом. Зі США Україна співпрацювала у сфері безпеки та отримувала фінансову допомогу, але відносини погіршилися після скандалу з "Кольчугами" та "справи Гонгадзе". Китай став важливим торгівельним партнером, особливо у військово-технічній сфері, проте стратегічного союзу не склалося. З ЄС Кучма задекларував курс на євроінтеграцію, однак корупція та брак реформ стали на заваді зближенню. Його дипломатія ґрунтувалася на прагматизмі, але без чіткої стратегії інтеграції до одного з геополітичних блоків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що який раніше був головнокомандувачем ЗСУ, а зараз обіймає посаду посла України у Великій Британії, назвав кількість втрат української армії на нинішньому етапі війни з Росією критичною. Щобільше, він оголосив реальну цифру.