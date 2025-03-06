Критические потери ВСУ, "устаревшее НАТО" и не только: Залужный сделал серьезные заявления о войне

Залужный откровенно рассказал о потерях украинской армии и собственном взгляде на современную войну

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный провел встречу с сообществом Украинского католического университета. Во время разговора он озвучил несколько важных тезисов.

В основном Залужный во время встрече сосредоточился на вопросах о современном состоянии войны, потерях украинской армии и будущих вызовах безопасности для Украины. "Телеграф" собрал самые яркие цитаты бывшего главнокомандующего.

По словам Залужного, количество потерь украинской армии на нынешнем этапе войны является критическим. "Посчитайте, что такое 50 тыс. из 5,5 млн стоящих на учете. Результат равен нулю, потому что это критическая точка. Какую, мне кажется, мы вряд ли перейдем", — отметил посол.

Он также добавил, что в Украине сейчас "практически некому реально воевать", ведь страна потеряла около 50 тысяч убитыми и более 300 тысяч ранеными.

В то же время Залужный подчеркнул, что Россия также несет значительные потери, которые для нее тоже приближаются к критическому пределу — по меньшей мере 250 тысяч погибших. При этом дипломат отметил, что российская сторона может мобилизовать новых солдат, но вопрос в том, будут ли они эффективно воевать, открыт.

Новый тип войны — война на истощение

Валерий Залужный подчеркнул, что Россия испытывает в Украине новый тип войны – войну на истощение, когда удары направлены не только на военные цели, но и на энергетику и гражданскую инфраструктуру.

"Работы шуршат по небу, выбивают всю энергетику. Затем летят дорогие ракеты — специально по школам, университетам, больницам. Это новая война", — подчеркнул посол.

По его словам, враг сознательно атакует энергосистему и объекты гражданской инфраструктуры, чтобы запугать мирное население. Залужный предостерег, что если мир не решит эту проблему на глобальном уровне, ситуация может только усугубиться.

О НАТО и будущей архитектуре безопасности

Залужный также высказал свое мнение об эффективности НАТО. По его мнению, членство Украины в НАТО не предоставит ей необходимую политическую защиту.

"НАТО – оно устаревшее и морально, и физически. И, скорее всего, политической какой-либо защиты нам ничего не даст", — высказался посол.

Он также скептически отнесся к идее введения в Украину западных миротворческих войск. По его словам, соответствующая доктрина разрабатывалась в середине 90-х годов и не отвечает современным реалиям войны. "Обращаю внимание – эта доктрина была разработана в середине 90-х годов: когда там заводились крутые парни, они там ролики снимали, транслировалось по CNN. Ребята военные, они, кстати, сейчас рассказывают, что это за война была. Там только этот ролик солдату НАТО покажут – отпадет не только желание служить, но и еще что-то там. Поэтому это страшные вещи, к которым они на сегодняшний день, к сожалению, не готовы".

Залужный убежден, что лучшие гарантии безопасности заложены у нас самих. В то же время он выразил мнение, что полезно для Украины было бы членство в европейской архитектуре безопасности, которую еще предстоит построить, возможно, на базе Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства (JEF).

Также ранее "Телеграф" писал, что Залужный получил новую должность. Куда его назначил Зеленский.