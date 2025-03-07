Favbet Foundation и FAST провели уже 10 тренингов по первой помощи для спортивного сообщества Украины

До конца года необходимые навыки освоит еще 1600-1800 человек

За первые два месяца 2025 года было проведено 10 комплексных тренингов, во время которых 212 тренеров, спортсменов и работников спортивной инфраструктуры по семи олимпийским видам спорта — спортивная гимнастика, тяжелая атлетика, легкая атлетика, дзюдо, гребля, греко-римская и свободная борьба. Об этом сообщает UNN.

В течение 8-часовых занятий участники обучались сердечно-легочной реанимации, остановке кровотечений, овладели навыками оказания первой помощи при инфаркте и инсульте, правильном вызове скорой помощи, а также обеспечении собственной безопасности. Тренинги проходили в формате интерактивных занятий под наблюдением профессиональных инструкторов FAST.

"Меня очень впечатлил профессионализм инструкторов и насыщенность программы. Это бесценные знания, которые должны быть доступны всем тренерам и спортсменам", — рассказывает Никита Мельников, член сборной Украины по спортивной гимнастике, который принял участие в первом тренинге в рамках проекта.

Поскольку проект получил много положительных отзывов, Favbet Foundation и FAST планируют расширить его. Так, еще 1600-1800 человек может пройти тренинг в 2025 году.

"Перед нами стоит амбициозная задача — сделать обучение первой помощи системным процессом в спортивной среде. Спрос на такие знания только растет, и мы благодарны нашим партнерам, благодаря которым можем расширять этот проект", — говорит директор FAST Евгения Згурова.

В FAST отметили, что с 2014 года провели тренинги по первой помощи для более чем 70 000 человек, и имеют весь необходимый опыт для реализации таких амбициозных планов.

Фонд Favbet Foundation, который системно способствует развитию украинского спорта и социальных инициатив, заявил о дальнейшей поддержке проекта.

"Мы убеждены, что каждый украинский спортсмен должен быть готов действовать в чрезвычайных ситуациях не только на соревнованиях, но и в жизни, особенно сегодня. Этот проект — еще один важный вклад в укрепление культуры безопасности и взаимопомощи в украинском спорте", — подчеркнули в Favbet Foundation.