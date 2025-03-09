Есть несколько вариантов. Как мобилизованный может законно уволиться с военной службы

Последний раз изменения в постановление вносили в 2024 году

Мобилизированные военнообязанные мужчины могут находиться на военной службе не до полного окончания войны. Ведь есть список обстоятельств, при которых можно уволиться со службы.

Они все четко прописаны в законе Украины. "Телеграф" расскажет, при каких условиях мужчины могут уволиться с военной службы.

Заметим, что последние изменения в постановление вносились в мае 2024 года. В документе указаны основания для увольнения по возрасту, состоянию здоровья, семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам.

Основания для увольнения:

по возрасту – в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

на основании заключения ВЛК о полной или временной непригодности к военной службе с пересмотром через 6 – 12 месяцев;

в случае установления инвалидности (если военнослужащий не изъявил желания продолжать военную службу);

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы;

в связи с освобождением из плена (если военнослужащий не изъявил желания продолжать военную службу);

в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий – в случае невозможности использования их на службе (для лиц высшего офицерского состава);

в связи с избранием на должность или пребыванием в должности судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члена Высшего совета юстиции, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета юстиции, его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.

Заметим, что в семейные обстоятельства и другие уважительные причины входит несколько подпунктов. В них говорится и об увеличении количества удерживаемых мужем детей до трех и более, получение статуса опекуна приемного ребенка, потребность в присмотре за женой, матерью и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Правительство расширило перечень категорий украинцев, которым разрешен выезд за границу.