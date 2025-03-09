Есть несколько вариантов. Как мобилизованный может законно уволиться с военной службы
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Последний раз изменения в постановление вносили в 2024 году
Мобилизированные военнообязанные мужчины могут находиться на военной службе не до полного окончания войны. Ведь есть список обстоятельств, при которых можно уволиться со службы.
Они все четко прописаны в законе Украины. "Телеграф" расскажет, при каких условиях мужчины могут уволиться с военной службы.
Заметим, что последние изменения в постановление вносились в мае 2024 года. В документе указаны основания для увольнения по возрасту, состоянию здоровья, семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам.
Основания для увольнения:
- по возрасту – в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;
- на основании заключения ВЛК о полной или временной непригодности к военной службе с пересмотром через 6 – 12 месяцев;
- в случае установления инвалидности (если военнослужащий не изъявил желания продолжать военную службу);
- в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы;
- в связи с освобождением из плена (если военнослужащий не изъявил желания продолжать военную службу);
- в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий – в случае невозможности использования их на службе (для лиц высшего офицерского состава);
- в связи с избранием на должность или пребыванием в должности судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члена Высшего совета юстиции, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета юстиции, его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.
- по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.
Заметим, что в семейные обстоятельства и другие уважительные причины входит несколько подпунктов. В них говорится и об увеличении количества удерживаемых мужем детей до трех и более, получение статуса опекуна приемного ребенка, потребность в присмотре за женой, матерью и т.д.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Правительство расширило перечень категорий украинцев, которым разрешен выезд за границу.