Трупы воевать не умеют. Почему русский "генерал-мясник" обломал зубы о Покровск

Мордвичев сжег бронетехнику в предварительных штурмах

Украинские военные научились глушить системы наведения российских корректируемых авиабомб (КАБ), из-за чего врагу приходится сбрасывать до 16 КАБов на одну цель. А еще наши силы успешно сбивают российские дроны-разведчики, лишая врага "глаз" на поле боя. После этого миф о "непобедимости" командующего группировкой войск РФ "Центр", генерал-полковника Андрея Мордвичева начал рассеиваться.

Как пояснил в комментарии "Телеграфу бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ, полковник запаса Владислав Селезнев, российский генерал мог наступать, пока заваливал КАБами наши оборонные рубежи, после чего бросал в атаку большое количество живой силы.

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— Так было под Авдеевкой, где погибли десятки тысяч российских военных и наемников ЧВК "Вагнер". То же происходило в любом другом месте, где воевал Мордвичев. Он известен как "генерал-мясник", воюющий количеством, буквально трупами своих солдат, — говорит военный эксперт.

Однако о Покровск "генерал-мясник" обломал зубы: ему не хватает ресурсов, а возможности заваливать труппами — уже не те, поэтому и его успехи значительно уменьшились.

— Если посмотреть на ситуацию в Покровском районе, то видно, что Мордвичеву уже не хватает и бронетехники. Поскольку он сжег ее в предыдущих штурмах, сейчас вынужден использовать технику выборочно. К примеру, использует "броню" для прорыва к трассе между Днепром и Покровском. Впрочем, она быстро уничтожается украинской артиллерией и операторами FPV-дронов, — делится бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ.

Следовательно, успехи российского генерала базируются не на изысканной стратегии или лидерских качествах.

— Количество солдат не является бесконечным. И когда они закончатся, в распоряжении Мордвичева останутся только трупы. А трупы воевать не умеют, – подчеркивает Селезнев.

Ранее "Телеграф" писал, что для россиян Покровск превратился в чемодан без ручки.