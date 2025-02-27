Не захватить, так уничтожить. Как сейчас выглядит Покровск, на который активно наступают россияне (фото, видео)

Бои за город продолжаются с июля 2024 года

Российские войска активно продолжают наступать на Покровск, пытаясь захватить его. Украинские защитники срывают эти планы врага, а тот в свою очередь пытается хотя бы нанести максимальный ущерб городу. То, как сейчас выглядит Покровск, в последствии регулярных атак противника, просто приводит в ужас.

В сети появились соответствующие фотографии и видео, на которых запечатлены местные улицы и многоэтажные дома. От них буквально не осталось живого места — огромные дыры в стенах, обрушенные этажи, выбитые окна, и это далеко не все последствия атак россиян.

На кадрах показана лишь малая часть того, что на самом деле из себя сейчас представляет Покровск. Следует учесть, что бои за этот город продолжаются уже семь месяцев, с июля 2024 года.

В течение октября-декабря российская армия значительно продвинулась захватив десятки населенных пунктов, вплотную подойдя к городу. А в январе 2025 года противник существенно продвинулся южнее Покровска. Обход города, как отметил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов, скорее нацелен на перерезание маршрутов логистики ВСУ, а не на прорыв в сторону Днепра.

К слову, расстояние от Покровска до Днепра составляет напрямую — 159 км, дорогами — 183 км.

Согласно последним данным Генштаба ВСУ, за последние сутки, 27 февраля, на Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в сторону ряда населенных пунктов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Покровске закрылась последняя почта. Это связано с тем, что бои стали более интенсивными.