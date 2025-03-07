Драпатый против российского "генерала-мясника": почему россияне забуксовали под Покровском

В Кремле уже ищут виновного в неудачах на Донбассе

Покровск, который российские войска непрерывно штурмуют день и ночь, уже почти 8 месяцев является одним из самых горячих направлений. В стратегическом городе на востоке Украины столкнулись не только две сильные армии, но и два известных командующих.

Речь о российском генерал-полковнике Вооруженных сил РФ Андрее Мордвичеве, известном сокрушительными действиями в Мариуполе, и украинском генерал-майоре ВСУ Михаиле Драпатом. Оба – опытные военачальники.

Почему генерала Мордвичева называют "мясником" и как ему удалось получить "Золотую Звезду" от Путина? Что стоит за мифом о его "непобедимости"? Как изменился баланс сил на фронте после назначения командующим "Хортицей" Михаила Драпатого? Ответы на эти вопросы искал "Телеграф".

"Покровск — его следующая цель"

Командующий группировкой войск РФ "Центр", генерал-полковник Андрей Мордвичев является одним из самых обсуждаемых и результативных высших офицеров России. Еще в 2022 году он возглавил операцию по захвату Мариуполя и непосредственно Азовстали. Согласно военным стратегиям РФ, для успешного штурма города требуется шестикратное преимущество в силах. Однако под командованием Мордвичева город удалось оккупировать якобы при почти равном соотношении сил. По крайней мере, именно такой его образ создают российские медиа. Конечно, это враждебная пропаганда. Отметим, мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что у россиян было в пять-шесть раз больше сил, чем украинские защитники: 30 тысяч оккупантов против 5 тысяч защитников города, которые к тому же оказались в окружении.

Что точно: боевые потери русской армии были катастрофическими. Однако Мордвичев смог обеспечить оцепление города, а в конце концов и тактический прорыв. Это был тот момент, когда его звание "Генерал-прорыв" и "Мастер штурма" обрели популярность не только среди обычных бойцов, но и среди высших политических кругов.

Героическая оборона Мариуполя длилась 86 дней, из которых 82 дня город находился в полном окружении врага. Фото: Getty Images

В 2023 году отличилась наступательная операция Мордвичева по так называемому "освобождению" Авдеевки. Российский военачальник использовал уже испытанную тактику оцепления — захват города в "клещи" с разных сторон и дальнейшее разделение оборонной системы на изолированные сектора.

Напомним, 17 февраля 2024 года украинские войска отступили из Авдеевки. Недавно назначенный на тот момент главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обосновал свое решение необходимостью сохранить личный состав и предупредить то же окружение.

Потеря Вооруженными Силами Украины Авдеевки имела тяжелые последствия для фронта, позволив Кремлю укрепить позиции в Донецкой области.

За такие "подвиги" с огромными потерями в личном составе и технике Путин, однако, наградил Мордвичева золотой медалью Героя Российской Федерации и поставил ответственным за то, чтобы захватить остальную Донецкую область, которая пока не контролируется Россией.

Шойгу вручает "Золотую Звезду" Андрею Мордвичеву. Фото: Минобороны РФ

Учитывая военный потенциал и амбиции Мордвичева, россияне уверены, что следующим его трофеем будет город Покровск и что реализация его стратегии уже началась.

"Большие клещи" вокруг Константиновки

Применение этой стратегии отмечает и спикер украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов. Впрочем, как говорит, она не работает.

— Стратегическая задача россиян, в принципе, ясна. На юге это обойти Покровск с запада, на востоке – это выстроить такие большие "клещи" вокруг Константиновки. Но обе задачи далеки от выполнения. Ведь на том же Покровском направлении, которое является для россиян основным, мы видим, что россияне истощаются. И они этого не скрывают, – заявил Трегубов 4 марта в телеэфире.

Попытка русских войск создать "клещи" вокруг Константиновки. Карта боевых действий DeepState по состоянию на 6 марта 2025 года.

Примечательно, что трудности российских военных в этом направлении начались еще в конце января — начале февраля 2025 года. Именно в это время генерал-майор Михаил Драпатый стал командующим ОСУВ "Хортица".

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Михаил Драпатый является одним из самых ярких представителей высшего командования ВСУ и владеет многочисленными наградами.

Среди важных моментов в его карьере – легендарный прорыв на БМП из-за вражеских блокпостов в центре Мариуполя в 2014 году. Тогда он смог прорвать линии боевиков и усилить оборону местной полиции, спасая гражданских и военных.

Видео штурма баррикады облетело весь мир.

Драпатий также отметился тем, что, несмотря на ожесточенные бои и постоянные обстрелы, успешно совершил прорыв так называемого "Изваринского котла" (возглавлял ударную группу 72-й механизированной бригады). Это позволило сохранить жизнь тысячам бойцов.

За время войны с Россией он освобождал Херсонщину, останавливал наступление россиян на Харьковщине, руководил операциями на Луганском направлении.

С тех пор как Михаил Драпатый возглавил ОВСУ "Хортица", украинское командование несколько изменило тактику и приступило к стратегической подготовке к следующим операциям. К Покровскому направлению были стянуты элитные подразделения. Российские источники обеспокоенно сообщали о концентрации 12 украинских бригад, которые, по их данным, готовили оцепление для группировки войск Мордвичева.

Как уже рассказывал "Телеграф", многие позиции на фронте часто переходят из рук в руки. Однако в начале февраля украинские защитники начали проводить контрудары [в частности в районе Покровска] и периодически сбивать импульс врага.

Как передает аналитический проект DeepState, количество атак российских захватчиков на Покровском направлении продолжает уменьшаться. Во вторник, 4 марта, был установлен новый минимум — всего 17 штурмовых действий.

Инфографика DeepState

КАБов не хватает, а трупы воевать не умеют

Тем временем в России уже появились слухи о выговоре, который Андрей Мордвичев якобы получил "сверху". Военные блоггеры публично озвучили проблемы в Покровском направлении, после чего на генерала посыпались обвинения из высших эшелонов власти.

Хотя некоторые российские "эксперты" считают, что Мордвичева пытаются сделать крайним из-за ошибок начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Речь идет, в частности, о нехватке авиационных бомб КАБ, которыми россияне терроризируют прифронтовые города. Сам Мордвичев, по данным российских медиа, неоднократно поднимал этот вопрос, ведь его основная тактика невозможна без поддержки из воздуха.

Более того, как жалуются российские блоггеры, уменьшилось не только количество корректированных авиабомб (КАБ), но и точность их поражения. Российские пилоты все чаще вынуждены "бомбить воздух", поскольку спутниковая коррекция не работает из-за украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Даже если сбрасывать до 16 бомб на одну цель, нет никакой гарантии, что хоть одна из них попадет в нужное место.

Дополнительно, наши силы успешно сбивают российские дроны-разведчики, фактически лишая врага глаз на поле боя.

Как говорит в комментарии "Телеграфу" военный эксперт и эксречник Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, российский генерал был эффективным, пока заваливал КАБ наши оборонные рубежи и фортификации. Они разрушали все, после чего Мордвичев бросал в наступление большое количество живой силы.

— Так было под Авдеевкой, где погибли десятки тысяч российских военных и наемников ППК "Вагнер". То же происходило в любом другом месте, где воевал Мордвичев. Он известен как "генерал-мясник", воюющий количеством, буквально трупами своих солдат, чтобы получить желанные квадратные километры украинской земли, — говорит он.

Сейчас ему начинает не хватать ресурсов, и возможности "заваливать трупами" уже не те, и его успехи значительно уменьшились.

— Если посмотреть на ситуацию в Покровском районе, то видно, что Мордвичеву уже не хватает и бронетехники. Поскольку он сжег ее в предыдущих штурмах, сейчас вынужден использовать технику выборочно. К примеру, использует "броню" для прорыва к трассе между Днепром и Покровском. Впрочем, она быстро уничтожается украинской артиллерией и операторами FPV-дронов, — делится эксречник Генерального штаба ВСУ.

Трасса "Покровск-Днепр". Карта боевых действий DeepState по состоянию на 6 марта 2025 года.

Следовательно, успехи "выдающегося" российского генерала базируются не на изысканной стратегии или лидерских качествах.

— Количество солдат не есть бесконечным. И когда они закончатся, в распоряжении Мордвичева останутся только трупы. А трупы воевать не умеют, – подчеркивает Селезнев.

"Дело не в одних генералах"

Как говорится в разговоре с "Телеграфом" военный аналитик и координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, методы и стиль руководства обоих генералов действительно отличаются.

Мордвичев — яркий представитель старой советской военной школы. Он действует в соответствии с традиционными канонами и принципами тогдашнего военного искусства. Вместо этого Драпатий отличается тем, что пытается искать новые, более прогрессивные методы.

Однако объективно оценить работу генералов невозможно, поскольку разные подчиненные им подразделения имеют разный уровень боевых качеств и состояние боеспособности, что влияет на выполнение поставленных задач.

Похожее мнение "Телеграфу" высказал также Селезнев.

— Я читаю российские паблики, где буквально воют о том, какой "крутой" генерал Мордвичев и какие "чудеса" он творит на фронте. Но, по-моему, это выглядит преувеличенно, — говорит он.

Да, безусловно, важно учитывать влияние лидерских качеств обоих командующих — нашего генерала Драпатого и российского Мордвичева. Однако эффективность боевых действий зависит также от работы офицеров штаба, организующих и координирующих операции.

— Кроме того, немаловажную роль играет наличие ресурсов. Если они есть – можно творить чудеса. Когда их не хватает — ситуация становится сложнее, — подчеркивает эксречник Генштаба.

По его словам, назначение генерала Драпатого на этот участок фронта действительно улучшило оперативную ситуацию. А своевременная поставка необходимого обеспечения позволила начать контрнаступательные операции. Однако, по мнению Селезнева, было бы ошибкой увязывать эти достижения исключительно с лидерскими качествами одного человека.

Как добавляет военный аналитик Константин Машовец, ВСУ нашли несколько эффективных способов противодействия тактике Мордвичева в Покровске. Но, по его мнению, преждевременно говорить о "исчерпании" возможностей российских войск. Они продолжают атаковать на нескольких операционных направлениях, и Покровск – только одно из них.

— Сейчас российская армия находится в состоянии "поиска вариантов": стоит ли и дальше ставить окружение Покровска за главную задачу, или действовать иначе, — говорит Селезнев.

По его словам, враг может попытаться заблокировать дороги между Днепром и Покровском. Им важно установить полный огневой контроль над ключевыми логистическими трассами.