Уклонисты смогут не платить штраф от ТЦК при одном условии: что известно о законопроекте

Военный учет: кого освободят от штрафов, а кому придется платить?

Верховная Рада Украины в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект №12093, предусматривающий изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КУоАП). Документ вводит новый механизм стимулирования нарушителей военного учета к уплате штрафов, а также позволяет избежать административной ответственности в случае добровольного прохождения военной службы.

Как сообщает Судебно-юридическая газета, законопроект предусматривает дополнение статьи 247 КУоАП новой нормой, согласно которой административное производство в отношении лиц, уклонявшихся от военного учета, но добровольно вступивших на службу, подлежит закрытию. Это касается правонарушений, предусмотренных статьями 210 и 210-1 КУоАП.

Таким образом, граждане, ранее получившие штрафы от ТЦК (территориальных центров комплектования), но решившие пойти служить, смогут избежать административной ответственности.

50% скидка на штраф: кто может воспользоваться

Проект закона предусматривает, что нарушители военного учета, которые не оспаривают свое правонарушение, могут уплатить лишь 50% от суммы штрафа, если сделают это в течение 10 дней после вступления в силу постановления о наложении штрафа.

Это означает, что вместо 17 000 грн. они смогут оплатить 8 500 грн. и закрыть производство. Для этого в КУоАП будет добавлена новая статья 300-3, закрепляющая порядок уплаты штрафа со скидкой.

Упрощенная процедура для штрафников

Также законопроект предусматривает новый порядок привлечения к ответственности за нарушение военного учета. В частности, если лицо соглашается с правонарушением и не хочет участвовать в судебном процессе, оно может подать заявление через электронный кабинет в системе "Резерв+" или лично в ТЦК.

В этом случае протокол об админправонарушении не будет составляться, а постановление о наложении штрафа будет вынесено без присутствия лица.

Усиление роли Службы внешней разведки и ТЦК

Документ также предусматривает расширение полномочий должностных лиц Службы внешней разведки (СВР), которые получат право рассматривать дела в отношении нарушителей военного учета, находящихся в их подчинении.

Кроме того, в статье 251 КУоАП официально закрепляется возможность использования данных из Реестра "Оберег" в качестве доказательства нарушения военного учета.

Законопроект 12093 может существенно изменить систему ответственности за нарушение военного учета. С одной стороны, он стимулирует уклонистов пойти на службу, предлагая им амнистию от штрафов. С другой стороны, создает механизм быстрой и упрощенной уплаты штрафов через электронные сервисы, что позволит государству эффективнее контролировать военный учет.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы могут получить штраф за ношение военной формы, но только если на ней присутствуют знаки различия.