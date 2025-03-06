Бонус за скорость: Рада предлагает большую скидку на штрафы от ТЦК

Вместо 17 тысяч можно заплатить всего 8,5

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект №12093, предусматривающий упрощение процедуры административного штрафования военнообязанных. Одним из ключевых новшеств является возможность оплатить штраф со скидкой 50%, если военнообязанный добровольно признает нарушение и обратится в ТЦК.

Это касается граждан, не обновивших свои персональные данные в реестре "Оберег" в установленный законом 60-дневный срок. Об этом рассказывает Судебно-юридическая газета.

Согласно действующему законодательству, за такое нарушение предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Однако новый законопроект позволяет военнообязанным самостоятельно обратиться в ТЦК и оплатить только 8 500 грн – половину минимального размера штрафа.

По официальным данным, более 6 миллионов граждан до сих пор не уточнили свои мобильные номера, электронную почту и актуальный адрес проживания. Отсутствие этой информации усложняет процесс мобилизации, а также работу территориальных центров комплектования.

Для упрощения процесса авторы законопроекта предлагают ввести возможность онлайн-оплаты штрафа через приложение "Резерв+". Также предусмотрено, что рассмотрение дела сможет происходить без личного присутствия гражданина – достаточно подать заявление о признании нарушения.

По мнению инициаторов законопроекта, его принятие позволит ускорить обновление персональных данных, разгрузить работу ТЦК и сделать механизм административного наказания более лояльным и эффективным.

Теперь решение о принятии этого законопроекта остается за Верховной Радой. Если депутаты его поддержат, новые правила могут заработать уже в ближайшее время.

Ранее "Телеграф" писал, когда штраф от ТЦК считается законным. Есть три статьи КУоАП, по которым вас могут оштрафовать.