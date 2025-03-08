Украинцев будут штрафовать за ношение военной формы: адвокат объяснил, кого это коснется

Не каждый человек может надеть военную форму

Украинцы могут получить штраф за ношение военной формы, но только, если на ней присутствуют знаки различия. За ношение одежды, которая лишь отдаленно напоминает военную штрафовать никто никого не будет.

Об этом рассказал в эфире "Киев24" адвокат и военный юрист Тарас Боровский. По его словам, носить ее в Украине имеют право лишь некоторые субъекты.

"У нас ответственность за ношение военной формы со знаками различия установлено разве по сути в случае ношения "пикселя" со знаками различия. Или знаков различия на других камуфлированных элементах одежды", — сказал он.

При этом адвокат подчеркнул, что в случае ношения одежды, которая лишь напоминает военную, как это делают некоторые политики, никакого нарушения нет и ответственности не будет.

Как известно, в Административном кодексе Украины с 2019 года есть статья 186-8, в которой указано, что лица носящие военную форму и не принадлежащие к силовым структурам могут получить штраф в размере:

2550-3400 гривен в случае первого нарушения;

3400-6800 гривен или общественные работы на срок 30-40 часов, в случае повторного нарушения в течение года.

Ношение формы в Украине допущено:

военнослужащими ВСУ или других военных формирований;

военнообязанными во время сборов;

резервистами;

курсантами военных учебных заведений, включая лицеистов военных лицеев;

лица, уволенные в запас с правом на ношение формы.

Кроме того, стоит напомнить, что у полицейских есть право останавливать людей на улице и проверять наличие документов, подтверждающих право ношения формы.