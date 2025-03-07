Отсрочка только на словах: кого могут мобилизовать даже с законным правом не служить

Юрист рассказала, почему важно подтвердить свое право в ТЦК

Право на отсрочку не гарантирует освобождение от мобилизации. Оно должно быть подтверждено документально и должным образом оформлено.

Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко в эфире "Украинского радио". По ее словам, сам факт наличия оснований для отсрочки еще не означает автоматического освобождения от мобилизации. Важно иметь соответствующие документы при себе.

"Если человек попадает в ТЦК и заявляет, что имеет право на отсрочку, но при этом не может предоставить соответствующие документы, его могут призвать в ряды ВСУ. И это будет вполне законно, ведь с юридической точки зрения нет документа – нет и права на отсрочку", — объясняет юрист.

Тарасенко отметила, что многие военнообязанные ошибочно полагают, что смогут оформить необходимые справки уже после вызова в ТЦК. Однако на практике это не дает никаких гарантий.

"Я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда люди уверены, что имеют право на отсрочку, но не считают необходимым оформить ее официально заранее. Когда их мобилизуют, они оказываются без необходимых документов и уже не могут воспользоваться своим правом", — рассказывает адвокат.

Основные риски для военнообязанных граждан:

отсутствие документов – отсрочку не признают;

после мобилизации возможности его получить уже не будет;

юридическое обжалование решение ТЦК малоэффективно.

Напомним, что военнообязанные, которые могут быть забронированы работодателем и имеют основание для отсрочки, не могут получить сразу два статуса. Поэтому мужчинам приходится выбирать.

Адвокат Дарья Тарасенко объясняет, что сочетание двух статусов невозможно, по крайней мере, официально. Постановление КМУ №76 определяет, что не подлежат бронированию военнообязанные, по закону не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации. То есть, если человек имеет законную оформленную отсрочку, его не могут забронировать.

Ранее "Телеграф" писал, забронируют ли "ограниченно пригодного" мужчину, если он не прошел ВВК. Все зависит от того, что высветится в "Резерве+".