Когда можно не идти по повестке в ТЦК: есть всего три причины

Неявка без уважительной причины считается административным нарушением

Если военнообязанный получил повестку, он обязан прибыть в территориальный центр комплектования (ТЦК) в определенный день и время. Однако в некоторых случаях граждане могут иметь законные причины для неявки.

Что делать в такой ситуации, и какие последствия могут быть, объяснил юрист практики военного права Ярослав Звоненко в комментарии для РБК-Украина. Согласно пункту 23 Постановления Кабмина № 560 от 16 мая 2024 года существуют конкретные причины, которые признаются уважительными для неприбытия по повестке:

болезнь или состояние здоровья, что делает невозможным визит;

стихийные бедствия, боевые действия или другие непреодолимые обстоятельства;

смерть близкого родственника, в том числе родителей, супруги/супруга, детей, родных братьев и сестер, дедушек и бабушек.

Однако сам факт наличия причины не освобождает военнообязанного от обязанности сообщить об этом.

Какие действия следует предпринять, чтобы избежать штрафа

Юрист отмечает, что гражданин должен сообщить о причине неприбытия не позднее чем через три дня после даты вызова. А после завершения мешающих обстоятельств он обязан явиться в ТЦК в течение семи дней.

Если же военнообязанный не прибыл в установленные сроки и не объяснил отсутствие, это расценивается как нарушение правил воинского учета. Такое нарушение предусматривает штраф от 17 000 до 25 500 грн в соответствии со статьями 210 и 210-1 КУоАП, поясняет юрист.

Нужно ли ждать повторной повестки

Правовед обращает внимание, что повторная повестка не является обязательной для привлечения к ответственности.

"Для фиксации нарушения и привлечения к ответственности направление повторной повестки не обязательно, хотя на практике некоторые ТЦК и СП фиксируют нарушения только после второй или третьей повестки, но законодательство позволяет сделать это и после первой", — отметил Ярослав Звоненко.

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