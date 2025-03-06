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Когда штраф от ТЦК считается законным: юрист объяснила, как платить за нарушение

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
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Автор
Воинский учет
Воинский учет. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть три статьи КУоАП, по которым могут наложить штраф

ТЦК и СП имеют право штрафовать военнообязанных за нарушение правил воинского учета. Однако есть важные нюансы, о которых следует знать.

Об этом подробнее рассказала адвокат Дарья Тарасенко. По ее словам, штрафы могут налагаться на основании трех статей Кодекса Украины об административных правонарушениях:

  • ст. 210 – нарушение правил воинского учета призывниками, военнообязанными и резервистами (например, неявка в ТЦК по вызову, несообщение об изменении учетных данных).
  • ст. 210-1 – нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации.
  • ст. 211 – порча или потеря военно-учетных документов.

Какой штраф грозит

Все три статьи предусматривают наказание в виде штрафа, максимальный размер которого за нарушение воинского учета может достигать 25 500 гривен.

Нужно ли сразу платить штраф в ТЦК

Если в ТЦК просто выдают бумажку с реквизитами для оплаты – это не законное основание для штрафа, подчеркивает юрист.

Согласно процедуре, сначала составляется протокол об административном нарушении. Затем документ вручается лично или направляется по почте, а военнообязанный получает уведомление о дате и месте рассмотрения дела.

Решение о штрафе принимает руководитель ТЦК, который оформляет официальное постановление.

Только после получения официального постановления военнообязанный обязан оплатить штраф. Если вам просто выдали бумажку с реквизитами – вы имеете право требовать официальное постановление или обжаловать незаконный штраф в суде.

Сколько раз могут оштрафовать

Если нарушение фиксируется неоднократно, возможно наложение нескольких штрафов. Однако если все случаи рассматриваются в рамках одного дела, сумма взыскания не превысит наибольшего из предусмотренных штрафов.

В то же время, если административные правонарушения рассматриваются отдельно в разное время, то каждый штраф может быть назначен отдельно в соответствии с действующим законодательством.

"Например, вы трижды нарушили правила воинского учета, и все три нарушения рассматриваются одновременно. Суммарный штраф не может превышать 25 500 грн", — добавила Дарья Тарасенко.

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#Мобилизация #ТЦК #Штраф от ТЦК