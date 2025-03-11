Ермак назвал условия для долгосрочного мира

Прекращения огня не добиться только дипломатией, подчеркнул он

Андрей Ермак, который находится в составе украинской делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии, назвал условия, что помогут достичь долговременного мира. В частности, необходимо усилить давление на Россию и предоставить Украине гарантии безопасности.

Об этом руководитель Офиса президента написал в авторской колонке для издания The Guardian. Он подчеркнул, что прекращение огня в Украине не будет достигнуто только дипломатическими жестами.

"Для того чтобы мир, когда он наступит, был продолжительным, необходимо заранее выполнить ряд условий. Это включает в себя политическое и финансовое давление на Россию, чтобы повысить цену возобновления конфликта", — пишет Ермак.

Он добавил, что Украина должна получить гарантии безопасности, которые обеспечат доверие к предстоящему соглашению о прекращении огня. Также, по мнению Ермака, Европа должна действовать решительно – усилить санкции против России и взять под контроль замороженные активы РФ.

"Десятилетнюю агрессию Москвы против Украины нельзя воспринимать легкомысленно — лидеры Европы признают это, и мы призываем их в это критическое время выполнить многообещающие договоренности, достигнутые в ходе дискуссий в Брюсселе", — отметил Ермак.

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По словам главы ОП, план обороны Европы на 150 млрд евро в сочетании с потенциальными 20 млрд евро на оборону Украины станет ощутимым вкладом в создание надежной оборонной архитектуры всей Европы. Ермак подчеркнул, что Европа не может допустить прекращения огня, которое позволит России перевооружиться, возобновить свои силы и начать новую агрессию против Украины.

Ермак добавил, что одним из важных инструментов в арсенале Европы является 300 млрд евро замороженных российских активов, хранящихся в западных финансовых учреждениях. Прибыли от этих средств должны использоваться для поддержки финансового обновления Украины.

"Мы высоко ценим щедрость США и их усилия, направленные на достижение мира в Украине. Но европейское единство не менее важно в этом процессе. Только вместе мы можем построить архитектуру безопасности, которая будет гарантировать мир и процветание для последующих поколений", — резюмировал руководитель ОП.

Как сообщал "Телеграф", в ЦПИ объяснили, что заявление о том, что администрация президента США Дональда Трампа исключает возвращение Украины к границам 2014 и 2022 годов не соответствует действительности. На переговорах украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии это не звучало.