США на переговорах выступили против возвращения территорий Украины? В ЦПД сделали заявление

Sky News написало, что американские чиновники "не хотят слышать" о границах 1991 года

Заявление о том, что администрация президента США Дональда Трампа исключает возвращение Украины к границам 2014 и 2022 годов не соответствует действительности. На переговорах украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии это не звучало.

Как отметили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД), опубликованный материал Sky News об отвержении Штатами возвращения Украины к границам 1991 года неправдив.

"В сети распространяется информация со ссылкой на иностранные источники, якобы во время переговорного процесса в Саудовской Аравии был исключен вопрос о возможном возвращении Украины к границам, существовавшим до начала военной агрессии России. Центр проверил эту информацию и установил, что она не соответствует действительности. Этот вопрос вообще не поднимался", — говорится в сообщении.

В то же время в материале Sky News указано, что американские чиновники "не хотят слышать" о любых просьбах Украины вернуть границы страны до 2014 года (к аннексии Крыма) или 2022 года (до полномасштабного вторжения РФ). На переговорах в Саудовской Аравии США хотят увидеть, на что готова Украина ради мира, какие уступки для нее допустимы.

"Похоже, что украинцам придется пойти на довольно болезненные уступки, но есть надежда, что когда эти переговоры закончатся, мы увидим и поймем, как выглядит прекращение огня", – говорит собеседник.

Напомним, в США назвали условие, по которому Трамп готов восстановить военную и разведывательную поддержку Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чего ждать от переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.