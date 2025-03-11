Теперь не придраться: как одета украинская делегация на переговорах в Джидде (фото, видео)

Чиновники, участвующие в переговорах в составе украинской делегации, привлекли внимание своими образами

Во вторник, 11 марта, в городе Джидда Саудовской Аравии проходят переговоры между делегациями от Украины и Соединенных штатов Америки. Главными темами обсуждений станут возобновление отношений между Киевом и Вашингтоном, а также обсуждение соглашения о полезных ископаемых. Кроме того, американские чиновники неоднократно отмечали, что во время встречи хотят убедиться в "готовности Киева" к прекращению огня и даже территориальным уступкам.

Несмотря на важность переговоров, внимание СМИ и сообщества в сети привлекло внешний вид украинской делегации. В нее, напомним, вошли руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Впервые во время полномасштабного вторжения Андрей Ермак появился на официальном мероприятии в костюме во время встречи с двухпартийной делегацией Сената США в Вашингтоне. Эта встреча предшествовала визиту Владимира Зеленского в Белый дом, где во время пресс-конференции с журналистами между Дональдом Трампом, Джей ди Венсом и Зеленским разгорелся спор.

Тогда американский журналист Брайан Гленн спросил украинского лидера, почему он не надел костюм на встречу и подчеркнул, что таким образом он проявляет неуважение к президенту США и Овальному кабинету.

Во время этого визита Андрей Ермак также выбрал деловой, строгий костюм темного цвета, белую рубашку и синий галстук с простым линейным узором более светлого цвета. На костюме также присутствует миниатюрный аксессуар – пин в виде украинского флага.

Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины, как и всегда, также выбрал деловой стиль – строгий костюм в темно-синем цвете, светло-голубую рубашку и синий галстук.

В отличие от коллег по переговорному процессу, министр обороны Украины Рустам Умеров выбрал менее официальный стиль и появился в образе, напоминающем образ Владимира Зеленского. Умеров выбрал свободный черный костюм из рубашки и брюк.

В Саудовской Аравии находится и президент Украины Владимир Зеленский, но он не будет участвовать в переговорах. Он встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом аль Саудом.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о городе Джидде, где состоятся переговоры между США и Украиной.